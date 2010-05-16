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Олимпиада
Фабио Галанте
№6
Защитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
20 нояб. 1973 (47) лет
Рост
185
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2009/2010
16.05.2010
16 мая 2010
вс
16:00
Парма
4 : 1
Ливорно
16.05.2010
16 мая 2010
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Парма
4
Ливорно
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
09.05.2010
09 мая 2010
вс
16:00
Ливорно
1 : 2
Лацио
09.05.2010
09 мая 2010
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Ливорно
1
Лацио
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
02.05.2010
02 мая 2010
вс
16:00
Сампдория
2 : 0
Ливорно
02.05.2010
02 мая 2010
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Сампдория
2
Ливорно
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 36 тур
25.04.2010
25 апр. 2010
вс
16:00
Ливорно
3 : 1
Катания
25.04.2010
25 апр. 2010
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Ливорно
3
Катания
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
17.04.2010
17 апр. 2010
сб
19:00
Кьево
2 : 0
Ливорно
17.04.2010
17 апр. 2010
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Кьево
2
Ливорно
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
11.04.2010
11 апр. 2010
вс
16:00
Ливорно
0 : 2
Удинезе
11.04.2010
11 апр. 2010
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Ливорно
0
Удинезе
2
был в запасе
03.04.2010
03 апр. 2010
сб
16:00
Дженоа
1 : 1
Ливорно
03.04.2010
03 апр. 2010
сб
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Дженоа
1
Ливорно
1
был в запасе
28.03.2010
28 марта 2010
вс
16:00
Ливорно
1 : 1
Бари
28.03.2010
28 марта 2010
вс
16:00
минуты: 65' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Ливорно
1
Бари
1
минуты: 65' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
07.03.2010
07 марта 2010
вс
17:00
Палермо
1 : 0
Ливорно
07.03.2010
07 марта 2010
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Палермо
1
Ливорно
0
был в запасе
28.02.2010
28 февр. 2010
вс
17:00
Ливорно
1 : 2
Сиена
28.02.2010
28 февр. 2010
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Ливорно
1
Сиена
2
был в запасе
22.11.2009
22 нояб. 2009
вс
17:00
Ливорно
2 : 1
Дженоа
41'
41'
41'
22.11.2009
22 нояб. 2009
вс
17:00
минуты: 31' - 86'
Италия. Серия А, 13 тур
Ливорно
2
Дженоа
1
минуты: 31' - 86' / Италия. Серия А, 13 тур
08.11.2009
08 нояб. 2009
вс
17:00
Бари
1 : 0
Ливорно
08.11.2009
08 нояб. 2009
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Бари
1
Ливорно
0
был в запасе
01.11.2009
01 нояб. 2009
вс
17:00
Ливорно
0 : 2
Интер
01.11.2009
01 нояб. 2009
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Ливорно
0
Интер
2
был в запасе
28.10.2009
28 окт. 2009
ср
22:45
Ливорно
1 : 0
Аталанта
28.10.2009
28 окт. 2009
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Ливорно
1
Аталанта
0
был в запасе
25.10.2009
25 окт. 2009
вс
17:00
Рома
0 : 1
Ливорно
25.10.2009
25 окт. 2009
вс
17:00
минуты: 25' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
0
Ливорно
1
минуты: 25' - 90' / Италия. Серия А, 9 тур
18.10.2009
18 окт. 2009
вс
16:00
Ливорно
1 : 2
Палермо
18.10.2009
18 окт. 2009
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Ливорно
1
Палермо
2
был в запасе
04.10.2009
04 окт. 2009
вс
16:00
Сиена
0 : 0
Ливорно
04.10.2009
04 окт. 2009
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Сиена
0
Ливорно
0
был в запасе
26.09.2009
26 сент. 2009
сб
21:45
Ливорно
0 : 1
Фиорентина
26.09.2009
26 сент. 2009
сб
21:45
минуты: 86' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Ливорно
0
Фиорентина
1
минуты: 86' - 90' / Италия. Серия А, 6 тур