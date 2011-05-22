Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Криштиану Роналду
Эрлинг Браут Холанд
Винисиус Жуниор
Неймар Да Силва
Лионель Месси
Маркос Аоас Корреа
Квинси Промес
Александр Кокорин
Александр Соболев
Килиан Мбаппе
Россия
Словакия
Нидерланды
Косово
США
Мальта
Норвегия
Сербия
Германия
Китай
Белоруссия
Спартак
Реал
Манчестер Сити
Ливерпуль
Зенит
Краснодар
Бавария
Локомотив
ЦСКА
Барселона
Тамбов
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Антонио Филиппини
№4
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
3 июля 1973 (47) лет
Рост
170
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2010/2011
2009/2010
22.05.2011
22 мая 2011
вс
19:00
Брешиа
2 : 2
Фиорентина
22.05.2011
22 мая 2011
вс
19:00
минуты: 1' - 77'
Италия. Серия А, 38 тур
Брешиа
2
Фиорентина
2
минуты: 1' - 77' / Италия. Серия А, 38 тур
15.05.2011
15 мая 2011
вс
16:00
Чезена
1 : 0
Брешиа
15.05.2011
15 мая 2011
вс
16:00
минуты: 61' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Чезена
1
Брешиа
0
минуты: 61' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
08.05.2011
08 мая 2011
вс
16:00
Брешиа
1 : 2
Катания
08.05.2011
08 мая 2011
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Брешиа
1
Катания
2
был в запасе
01.05.2011
01 мая 2011
вс
16:00
Сампдория
3 : 3
Брешиа
01.05.2011
01 мая 2011
вс
16:00
минуты: 1' - 64'
Италия. Серия А, 35 тур
Сампдория
3
Брешиа
3
минуты: 1' - 64' / Италия. Серия А, 35 тур
23.04.2011
23 апр. 2011
сб
20:00
Брешиа
0 : 1
Милан
89'
89'
89'
23.04.2011
23 апр. 2011
сб
20:00
минуты: 72' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Брешиа
0
Милан
1
минуты: 72' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
20.02.2011
20 февр. 2011
вс
17:00
Удинезе
0 : 0
Брешиа
20.02.2011
20 февр. 2011
вс
17:00
минуты: 1' - 77'
Италия. Серия А, 26 тур
Удинезе
0
Брешиа
0
минуты: 1' - 77' / Италия. Серия А, 26 тур
13.02.2011
13 февр. 2011
вс
17:00
Брешиа
0 : 2
Лацио
13.02.2011
13 февр. 2011
вс
17:00
минуты: 1' - 61'
Италия. Серия А, 25 тур
Брешиа
0
Лацио
2
минуты: 1' - 61' / Италия. Серия А, 25 тур
06.02.2011
06 февр. 2011
вс
17:00
Брешиа
2 : 0
Бари
06.02.2011
06 февр. 2011
вс
17:00
минуты: 46' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Брешиа
2
Бари
0
минуты: 46' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
02.02.2011
02 февр. 2011
ср
22:45
Рома
1 : 1
Брешиа
02.02.2011
02 февр. 2011
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Рома
1
Брешиа
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
30.01.2011
30 янв. 2011
вс
14:30
Брешиа
0 : 3
Кьево
30.01.2011
30 янв. 2011
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Брешиа
0
Кьево
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
22.01.2011
22 янв. 2011
сб
20:00
Палермо
1 : 0
Брешиа
22.01.2011
22 янв. 2011
сб
20:00
минуты: 1' - 89'
Италия. Серия А, 21 тур
Палермо
1
Брешиа
0
минуты: 1' - 89' / Италия. Серия А, 21 тур
16.01.2011
16 янв. 2011
вс
17:00
Брешиа
2 : 0
Парма
16.01.2011
16 янв. 2011
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Брешиа
2
Парма
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
09.01.2011
09 янв. 2011
вс
17:00
Фиорентина
3 : 2
Брешиа
09.01.2011
09 янв. 2011
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Фиорентина
3
Брешиа
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
06.01.2011
06 янв. 2011
чт
17:00
Брешиа
1 : 2
Чезена
69'
69'
69'
06.01.2011
06 янв. 2011
чт
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Брешиа
1
Чезена
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
19.12.2010
19 дек. 2010
вс
17:00
Катания
1 : 0
Брешиа
19.12.2010
19 дек. 2010
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Катания
1
Брешиа
0
был в запасе
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
22:45
Интер
1 : 1
Брешиа
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Интер
1
Брешиа
1
был в запасе
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
16:00
Лечче
2 : 1
Брешиа
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
2
Брешиа
1
был в запасе
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
16:00
Брешиа
0 : 1
Удинезе
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Брешиа
0
Удинезе
1
был в запасе
03.10.2010
03 окт. 2010
вс
16:00
Лацио
1 : 0
Брешиа
03.10.2010
03 окт. 2010
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Лацио
1
Брешиа
0
был в запасе
26.09.2010
26 сент. 2010
вс
16:00
Бари
2 : 1
Брешиа
26.09.2010
26 сент. 2010
вс
16:00
минуты: 1' - 58'
Италия. Серия А, 5 тур
Бари
2
Брешиа
1
минуты: 1' - 58' / Италия. Серия А, 5 тур