Антонио Филиппини
№4
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
3 июля 1973 (47) лет
Рост
170
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
22.05.2011 22 мая 2011 вс 19:00
Брешиа
2 : 2
Фиорентина
22.05.2011 22 мая 2011 вс 19:00
минуты: 1' - 77'
Италия. Серия А, 38 тур
Брешиа
2
Фиорентина
2
минуты: 1' - 77' / Италия. Серия А, 38 тур
15.05.2011 15 мая 2011 вс 16:00
Чезена
1 : 0
Брешиа
15.05.2011 15 мая 2011 вс 16:00
минуты: 61' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Чезена
1
Брешиа
0
минуты: 61' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
08.05.2011 08 мая 2011 вс 16:00
Брешиа
1 : 2
Катания
08.05.2011 08 мая 2011 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Брешиа
1
Катания
2
был в запасе
01.05.2011 01 мая 2011 вс 16:00
Сампдория
3 : 3
Брешиа
01.05.2011 01 мая 2011 вс 16:00
минуты: 1' - 64'
Италия. Серия А, 35 тур
Сампдория
3
Брешиа
3
минуты: 1' - 64' / Италия. Серия А, 35 тур
23.04.2011 23 апр. 2011 сб 20:00
Брешиа
0 : 1
Милан
89'
89'
89'
23.04.2011 23 апр. 2011 сб 20:00
минуты: 72' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Брешиа
0
Милан
1
минуты: 72' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
20.02.2011 20 февр. 2011 вс 17:00
Удинезе
0 : 0
Брешиа
20.02.2011 20 февр. 2011 вс 17:00
минуты: 1' - 77'
Италия. Серия А, 26 тур
Удинезе
0
Брешиа
0
минуты: 1' - 77' / Италия. Серия А, 26 тур
13.02.2011 13 февр. 2011 вс 17:00
Брешиа
0 : 2
Лацио
13.02.2011 13 февр. 2011 вс 17:00
минуты: 1' - 61'
Италия. Серия А, 25 тур
Брешиа
0
Лацио
2
минуты: 1' - 61' / Италия. Серия А, 25 тур
06.02.2011 06 февр. 2011 вс 17:00
Брешиа
2 : 0
Бари
06.02.2011 06 февр. 2011 вс 17:00
минуты: 46' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Брешиа
2
Бари
0
минуты: 46' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
02.02.2011 02 февр. 2011 ср 22:45
Рома
1 : 1
Брешиа
02.02.2011 02 февр. 2011 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Рома
1
Брешиа
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
30.01.2011 30 янв. 2011 вс 14:30
Брешиа
0 : 3
Кьево
30.01.2011 30 янв. 2011 вс 14:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Брешиа
0
Кьево
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
22.01.2011 22 янв. 2011 сб 20:00
Палермо
1 : 0
Брешиа
22.01.2011 22 янв. 2011 сб 20:00
минуты: 1' - 89'
Италия. Серия А, 21 тур
Палермо
1
Брешиа
0
минуты: 1' - 89' / Италия. Серия А, 21 тур
16.01.2011 16 янв. 2011 вс 17:00
Брешиа
2 : 0
Парма
16.01.2011 16 янв. 2011 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Брешиа
2
Парма
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
09.01.2011 09 янв. 2011 вс 17:00
Фиорентина
3 : 2
Брешиа
09.01.2011 09 янв. 2011 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Фиорентина
3
Брешиа
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
06.01.2011 06 янв. 2011 чт 17:00
Брешиа
1 : 2
Чезена
69'
69'
69'
06.01.2011 06 янв. 2011 чт 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Брешиа
1
Чезена
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
19.12.2010 19 дек. 2010 вс 17:00
Катания
1 : 0
Брешиа
19.12.2010 19 дек. 2010 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Катания
1
Брешиа
0
был в запасе
06.11.2010 06 нояб. 2010 сб 22:45
Интер
1 : 1
Брешиа
06.11.2010 06 нояб. 2010 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Интер
1
Брешиа
1
был в запасе
24.10.2010 24 окт. 2010 вс 16:00
Лечче
2 : 1
Брешиа
24.10.2010 24 окт. 2010 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
2
Брешиа
1
был в запасе
17.10.2010 17 окт. 2010 вс 16:00
Брешиа
0 : 1
Удинезе
17.10.2010 17 окт. 2010 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Брешиа
0
Удинезе
1
был в запасе
03.10.2010 03 окт. 2010 вс 16:00
Лацио
1 : 0
Брешиа
03.10.2010 03 окт. 2010 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Лацио
1
Брешиа
0
был в запасе
26.09.2010 26 сент. 2010 вс 16:00
Бари
2 : 1
Брешиа
26.09.2010 26 сент. 2010 вс 16:00
минуты: 1' - 58'
Италия. Серия А, 5 тур
Бари
2
Брешиа
1
минуты: 1' - 58' / Италия. Серия А, 5 тур