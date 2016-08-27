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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Александр Маннингер
№13
Вратарь
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Команда
Гражданство
Австрия
Дата рождения
4 июня 1977 (43) года
Рост
189
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
германия. бундеслига
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
италия. кубок
италия. серия а
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2016/2017
27.08.2016
27 авг. 2016
сб
14:30
Тоттенхэм
1 : 1
Ливерпуль
27.08.2016
27 авг. 2016
сб
14:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Тоттенхэм
1
Ливерпуль
1
был в запасе
20.08.2016
20 авг. 2016
сб
17:00
Бернли
2 : 0
Ливерпуль
20.08.2016
20 авг. 2016
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Бернли
2
Ливерпуль
0
был в запасе
14.08.2016
14 авг. 2016
вс
18:00
Арсенал
3 : 4
Ливерпуль
14.08.2016
14 авг. 2016
вс
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Арсенал
3
Ливерпуль
4
был в запасе