Александр Маннингер
№13
Вратарь
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Команда
Гражданство
Австрия
Дата рождения
4 июня 1977 (43) года
Рост
189
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.08.2016 27 авг. 2016 сб 14:30
Тоттенхэм
1 : 1
Ливерпуль
27.08.2016 27 авг. 2016 сб 14:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Тоттенхэм
1
Ливерпуль
1
был в запасе
20.08.2016 20 авг. 2016 сб 17:00
Бернли
2 : 0
Ливерпуль
20.08.2016 20 авг. 2016 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Бернли
2
Ливерпуль
0
был в запасе
14.08.2016 14 авг. 2016 вс 18:00
Арсенал
3 : 4
Ливерпуль
14.08.2016 14 авг. 2016 вс 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Арсенал
3
Ливерпуль
4
был в запасе