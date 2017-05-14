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Олимпиада
Тиагу (Тиагу Мендес)
№5
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Португалия
Дата рождения
2 мая 1981 (39) лет
Рост
183
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
испания. кубок
лига чемпионов
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
14.05.2017
14 мая 2017
вс
21:00
Бетис
1 : 1
Атлетико
14.05.2017
14 мая 2017
вс
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Бетис
1
Атлетико
1
был в запасе
06.05.2017
06 мая 2017
сб
17:15
Атлетико
1 : 0
Эйбар
06.05.2017
06 мая 2017
сб
17:15
минуты: 80' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Атлетико
1
Эйбар
0
минуты: 80' - 90' / Испания. Примера, 36 тур
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
19:30
Лас-Пальмас
0 : 5
Атлетико
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
19:30
был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Лас-Пальмас
0
Атлетико
5
был в запасе
25.04.2017
25 апр. 2017
вт
22:30
Атлетико
0 : 1
Вильярреал
25.04.2017
25 апр. 2017
вт
22:30
был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Атлетико
0
Вильярреал
1
был в запасе
22.04.2017
22 апр. 2017
сб
21:45
Эспаньол
0 : 1
Атлетико
22.04.2017
22 апр. 2017
сб
21:45
был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Эспаньол
0
Атлетико
1
был в запасе
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
19:30
Атлетико
3 : 0
Осасуна
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
19:30
минуты: 72' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Атлетико
3
Осасуна
0
минуты: 72' - 90' / Испания. Примера, 32 тур
12.12.2016
12 дек. 2016
пн
22:45
Вильярреал
3 : 0
Атлетико
12.12.2016
12 дек. 2016
пн
22:45
минуты: 1' - 30'
Испания. Примера, 15 тур
Вильярреал
3
Атлетико
0
минуты: 1' - 30' / Испания. Примера, 15 тур
03.12.2016
03 дек. 2016
сб
22:45
Атлетико
0 : 0
Эспаньол
03.12.2016
03 дек. 2016
сб
22:45
минуты: 1' - 68'
Испания. Примера, 14 тур
Атлетико
0
Эспаньол
0
минуты: 1' - 68' / Испания. Примера, 14 тур
27.11.2016
27 нояб. 2016
вс
18:15
Осасуна
0 : 3
Атлетико
21'
21'
21'
27.11.2016
27 нояб. 2016
вс
18:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
0
Атлетико
3
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 13 тур
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
22:45
Атлетико
0 : 3
Реал
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
22:45
был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
0
Реал
3
был в запасе
05.11.2016
05 нояб. 2016
сб
18:15
Реал Сосьедад
2 : 0
Атлетико
05.11.2016
05 нояб. 2016
сб
18:15
был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Реал Сосьедад
2
Атлетико
0
был в запасе
29.10.2016
29 окт. 2016
сб
19:30
Атлетико
4 : 2
Малага
29.10.2016
29 окт. 2016
сб
19:30
минуты: 65' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
4
Малага
2
минуты: 65' - 90' / Испания. Примера, 10 тур
23.10.2016
23 окт. 2016
вс
17:15
Севилья
1 : 0
Атлетико
23.10.2016
23 окт. 2016
вс
17:15
минуты: 56' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Севилья
1
Атлетико
0
минуты: 56' - 90' / Испания. Примера, 9 тур
02.10.2016
02 окт. 2016
вс
13:00
Валенсия
0 : 2
Атлетико
82'
82'
82'
02.10.2016
02 окт. 2016
вс
13:00
минуты: 80' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Валенсия
0
Атлетико
2
минуты: 80' - 90' / Испания. Примера, 7 тур
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
14:00
Сельта
0 : 4
Атлетико
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
14:00
минуты: 82' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Сельта
0
Атлетико
4
минуты: 82' - 90' / Испания. Примера, 3 тур