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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Жан-Ален Бумсонг
№4
Защитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
28 дек. 1979 (41) год
Рост
191
Вес
88
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
франция. лига 1
лига чемпионов
Сезон:
2012/2013
20.09.2012
20 сент. 2012
чт
22:05
Марибор
3 : 0
Панатинаикос
20.09.2012
20 сент. 2012
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Марибор
3
Панатинаикос
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур