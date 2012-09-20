Жан-Ален Бумсонг
№4
Защитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
28 дек. 1979 (41) год
Рост
191
Вес
88
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.09.2012 20 сент. 2012 чт 22:05
Марибор
3 : 0
Панатинаикос
20.09.2012 20 сент. 2012 чт 22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Марибор
3
Панатинаикос
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур