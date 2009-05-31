Павел Недвед
№11
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Чехия
Дата рождения
30 авг. 1972 (48) лет
Рост
177
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
31.05.2009 31 мая 2009 вс 16:00
Ювентус
2 : 0
Лацио
31.05.2009 31 мая 2009 вс 16:00
минуты: 1' - 84'
Италия. Серия А, 38 тур
Ювентус
2
Лацио
0
минуты: 1' - 84' / Италия. Серия А, 38 тур
24.05.2009 24 мая 2009 вс 16:00
Сиена
0 : 3
Ювентус
24.05.2009 24 мая 2009 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Сиена
0
Ювентус
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
17.05.2009 17 мая 2009 вс 16:00
Ювентус
2 : 2
Аталанта
17.05.2009 17 мая 2009 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Ювентус
2
Аталанта
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 36 тур
03.05.2009 03 мая 2009 вс 16:00
Ювентус
2 : 2
Лечче
54', 66'
56'
54', 66'
54', 66'
56'
54', 66'
56'
03.05.2009 03 мая 2009 вс 16:00
54', 66'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Ювентус
2
Лечче
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
26.04.2009 26 апр. 2009 вс 16:00
Реджо-ди-Калабрия
2 : 2
Ювентус
26.04.2009 26 апр. 2009 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Реджо-ди-Калабрия
2
Ювентус
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
18.04.2009 18 апр. 2009 сб 21:30
Ювентус
1 : 1
Интер
18.04.2009 18 апр. 2009 сб 21:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Ювентус
1
Интер
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур
11.04.2009 11 апр. 2009 сб 21:30
Дженоа
3 : 2
Ювентус
11.04.2009 11 апр. 2009 сб 21:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Дженоа
3
Ювентус
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
05.04.2009 05 апр. 2009 вс 16:00
Ювентус
3 : 3
Кьево
05.04.2009 05 апр. 2009 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Ювентус
3
Кьево
3
был в запасе
21.03.2009 21 марта 2009 сб 22:30
Рома
1 : 4
Ювентус
75'
75'
75'
21.03.2009 21 марта 2009 сб 22:30
75'
минуты: 71' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Рома
1
Ювентус
4
минуты: 71' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
07.03.2009 07 марта 2009 сб 22:30
Торино
0 : 1
Ювентус
07.03.2009 07 марта 2009 сб 22:30
минуты: 69' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Торино
0
Ювентус
1
минуты: 69' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
28.02.2009 28 февр. 2009 сб 22:30
Ювентус
1 : 0
Наполи
28.02.2009 28 февр. 2009 сб 22:30
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Ювентус
1
Наполи
0
был в запасе
21.02.2009 21 февр. 2009 сб 22:30
Палермо
0 : 2
Ювентус
21.02.2009 21 февр. 2009 сб 22:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Палермо
0
Ювентус
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
15.02.2009 15 февр. 2009 вс 17:00
Ювентус
1 : 1
Сампдория
47'
47'
47'
15.02.2009 15 февр. 2009 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Ювентус
1
Сампдория
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
08.02.2009 08 февр. 2009 вс 17:00
Катания
1 : 2
Ювентус
08.02.2009 08 февр. 2009 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Катания
1
Ювентус
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
28.01.2009 28 янв. 2009 ср 22:30
Удинезе
2 : 1
Ювентус
56'
56'
56'
28.01.2009 28 янв. 2009 ср 22:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Удинезе
2
Ювентус
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
24.01.2009 24 янв. 2009 сб 22:30
Ювентус
1 : 0
Фиорентина
24.01.2009 24 янв. 2009 сб 22:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Ювентус
1
Фиорентина
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
18.01.2009 18 янв. 2009 вс 22:30
Лацио
1 : 1
Ювентус
18.01.2009 18 янв. 2009 вс 22:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Лацио
1
Ювентус
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
11.01.2009 11 янв. 2009 вс 17:00
Ювентус
1 : 0
Сиена
11.01.2009 11 янв. 2009 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Ювентус
1
Сиена
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
14.12.2008 14 дек. 2008 вс 22:30
Ювентус
4 : 2
Милан
14.12.2008 14 дек. 2008 вс 22:30
минуты: 1' - 29'
Италия. Серия А, 16 тур
Ювентус
4
Милан
2
минуты: 1' - 29' / Италия. Серия А, 16 тур
07.12.2008 07 дек. 2008 вс 17:00
Лечче
1 : 2
Ювентус
07.12.2008 07 дек. 2008 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Лечче
1
Ювентус
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 15 тур