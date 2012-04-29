Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Криштиану Роналду
Эрлинг Браут Холанд
Винисиус Жуниор
Неймар Да Силва
Лионель Месси
Маркос Аоас Корреа
Квинси Промес
Александр Кокорин
Александр Соболев
Килиан Мбаппе
Россия
Словакия
Нидерланды
Косово
США
Мальта
Норвегия
Германия
Сербия
Китай
Белоруссия
Спартак
Реал
Манчестер Сити
Ливерпуль
Зенит
Краснодар
Бавария
Локомотив
ЦСКА
Барселона
Тамбов
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Винченцо Яквинта
№19
Нападающий
Подписаться
Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
21 нояб. 1979 (41) год
Рост
191
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
29.04.2012
29 апр. 2012
вс
16:00
Интер
2 : 1
Чезена
29.04.2012
29 апр. 2012
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Интер
2
Чезена
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
22.04.2012
22 апр. 2012
вс
16:00
Чезена
2 : 2
Палермо
22.04.2012
22 апр. 2012
вс
16:00
минуты: 67' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Чезена
2
Палермо
2
минуты: 67' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
07.03.2012
07 марта 2012
ср
20:30
Чезена
0 : 0
Катания
07.03.2012
07 марта 2012
ср
20:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Чезена
0
Катания
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
04.03.2012
04 марта 2012
вс
17:00
Фиорентина
2 : 0
Чезена
04.03.2012
04 марта 2012
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Фиорентина
2
Чезена
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
26.02.2012
26 февр. 2012
вс
17:00
Кьево
1 : 0
Чезена
35'
35'
35'
26.02.2012
26 февр. 2012
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Кьево
1
Чезена
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
19.02.2012
19 февр. 2012
вс
17:00
Чезена
1 : 3
Милан
19.02.2012
19 февр. 2012
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Чезена
1
Милан
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
09.02.2012
09 февр. 2012
чт
22:45
Лацио
3 : 2
Чезена
35'
35'
35'
09.02.2012
09 февр. 2012
чт
22:45
35'
минуты: 1' - 59'
Италия. Серия А, 23 тур
Лацио
3
Чезена
2
минуты: 1' - 59' / Италия. Серия А, 23 тур
20.11.2011
20 нояб. 2011
вс
17:00
Ювентус
3 : 0
Палермо
20.11.2011
20 нояб. 2011
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
3
Палермо
0
был в запасе