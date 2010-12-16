Мауро Каморанези
№16
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
4 окт. 1976 (44) года
Рост
174
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.12.2010 16 дек. 2010 чт 23:05
Штутгарт
5 : 1
Оденсе
16.12.2010 16 дек. 2010 чт 23:05
минуты: 60' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Штутгарт
5
Оденсе
1
минуты: 60' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
01.12.2010 01 дек. 2010 ср 21:00
Янг Бойз
4 : 2
Штутгарт
01.12.2010 01 дек. 2010 ср 21:00
минуты: 1' - 68'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Янг Бойз
4
Штутгарт
2
минуты: 1' - 68' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
04.11.2010 04 нояб. 2010 чт 23:05
Хетафе
0 : 3
Штутгарт
04.11.2010 04 нояб. 2010 чт 23:05
минуты: 1' - 74'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Хетафе
0
Штутгарт
3
минуты: 1' - 74' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
21.10.2010 21 окт. 2010 чт 20:00
Штутгарт
1 : 0
Хетафе
21.10.2010 21 окт. 2010 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Штутгарт
1
Хетафе
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
30.09.2010 30 сент. 2010 чт 20:00
Оденсе
1 : 2
Штутгарт
30.09.2010 30 сент. 2010 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Оденсе
1
Штутгарт
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
16.09.2010 16 сент. 2010 чт 22:05
Штутгарт
3 : 0
Янг Бойз
16.09.2010 16 сент. 2010 чт 22:05
минуты: 1' - 80'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Штутгарт
3
Янг Бойз
0
минуты: 1' - 80' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур