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Кристиано Дзанетти
№14
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
10 апр. 1977 (43) года
Рост
182
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2010/2011
2009/2010
2008/2009
23.04.2011
23 апр. 2011
сб
20:00
Брешиа
0 : 1
Милан
23.04.2011
23 апр. 2011
сб
20:00
минуты: 1' - 72'
Италия. Серия А, 34 тур
Брешиа
0
Милан
1
минуты: 1' - 72' / Италия. Серия А, 34 тур
17.04.2011
17 апр. 2011
вс
16:00
Дженоа
3 : 0
Брешиа
17.04.2011
17 апр. 2011
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Дженоа
3
Брешиа
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
27.02.2011
27 февр. 2011
вс
17:00
Брешиа
2 : 2
Лечче
27.02.2011
27 февр. 2011
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Брешиа
2
Лечче
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
20.02.2011
20 февр. 2011
вс
17:00
Удинезе
0 : 0
Брешиа
82'
82'
82'
20.02.2011
20 февр. 2011
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Удинезе
0
Брешиа
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
06.02.2011
06 февр. 2011
вс
17:00
Брешиа
2 : 0
Бари
06.02.2011
06 февр. 2011
вс
17:00
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 24 тур
Брешиа
2
Бари
0
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 24 тур
02.02.2011
02 февр. 2011
ср
22:45
Рома
1 : 1
Брешиа
02.02.2011
02 февр. 2011
ср
22:45
минуты: 1' - 67'
Италия. Серия А, 23 тур
Рома
1
Брешиа
1
минуты: 1' - 67' / Италия. Серия А, 23 тур
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
20:00
Наполи
0 : 0
Фиорентина
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Наполи
0
Фиорентина
0
был в запасе
11.12.2010
11 дек. 2010
сб
20:00
Удинезе
2 : 1
Фиорентина
11.12.2010
11 дек. 2010
сб
20:00
минуты: 46' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Удинезе
2
Фиорентина
1
минуты: 46' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
03.10.2010
03 окт. 2010
вс
16:00
Фиорентина
1 : 2
Палермо
03.10.2010
03 окт. 2010
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Фиорентина
1
Палермо
2
был в запасе
22.09.2010
22 сент. 2010
ср
21:45
Дженоа
1 : 1
Фиорентина
22.09.2010
22 сент. 2010
ср
21:45
минуты: 1' - 65'
Италия. Серия А, 4 тур
Дженоа
1
Фиорентина
1
минуты: 1' - 65' / Италия. Серия А, 4 тур
18.09.2010
18 сент. 2010
сб
19:00
Фиорентина
1 : 2
Лацио
18.09.2010
18 сент. 2010
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Фиорентина
1
Лацио
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 3 тур
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
16:00
Лечче
1 : 0
Фиорентина
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
16:00
минуты: 1' - 56'
Италия. Серия А, 2 тур
Лечче
1
Фиорентина
0
минуты: 1' - 56' / Италия. Серия А, 2 тур
29.08.2010
29 авг. 2010
вс
21:45
Фиорентина
1 : 1
Наполи
80'
80'
80'
29.08.2010
29 авг. 2010
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Фиорентина
1
Наполи
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 1 тур