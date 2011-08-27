Джонатан Зебина
№11
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
19 июля 1978 (42) года
Рост
184
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.08.2011 27 авг. 2011 сб 20:00
Ницца
0 : 0
Брест
86'
86'
86'
27.08.2011 27 авг. 2011 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Ницца
0
Брест
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 4 тур
20.08.2011 20 авг. 2011 сб 20:00
Брест
1 : 1
Лион
20.08.2011 20 авг. 2011 сб 20:00
минуты: 90' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Брест
1
Лион
1
минуты: 90' - 90' / Франция. Лига 1, 3 тур