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Олимпиада
Стефано Маури
№6
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
8 янв. 1980 (41) год
Рост
185
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига европы плей-офф
италия. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
15.05.2016
15 мая 2016
вс
21:45
Лацио
2 : 4
Фиорентина
15.05.2016
15 мая 2016
вс
21:45
минуты: 84' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Лацио
2
Фиорентина
4
минуты: 84' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
08.05.2016
08 мая 2016
вс
16:00
Карпи
1 : 3
Лацио
08.05.2016
08 мая 2016
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Карпи
1
Лацио
3
был в запасе
01.05.2016
01 мая 2016
вс
21:45
Лацио
2 : 0
Интер
01.05.2016
01 мая 2016
вс
21:45
минуты: 73' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Лацио
2
Интер
0
минуты: 73' - 90' / Италия. Серия А, 36 тур
24.04.2016
24 апр. 2016
вс
16:00
Сампдория
2 : 1
Лацио
24.04.2016
24 апр. 2016
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Сампдория
2
Лацио
1
был в запасе
03.04.2016
03 апр. 2016
вс
16:00
Лацио
1 : 4
Рома
03.04.2016
03 апр. 2016
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Лацио
1
Рома
4
был в запасе
20.03.2016
20 марта 2016
вс
22:45
Милан
1 : 1
Лацио
20.03.2016
20 марта 2016
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Милан
1
Лацио
1
был в запасе
13.03.2016
13 марта 2016
вс
22:45
Лацио
2 : 0
Аталанта
13.03.2016
13 марта 2016
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Лацио
2
Аталанта
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
06.03.2016
06 марта 2016
вс
14:30
Торино
1 : 1
Лацио
06.03.2016
06 марта 2016
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Торино
1
Лацио
1
был в запасе
29.02.2016
29 февр. 2016
пн
21:00
Лацио
0 : 2
Сассуоло
29.02.2016
29 февр. 2016
пн
21:00
минуты: 76' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Лацио
0
Сассуоло
2
минуты: 76' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
21.02.2016
21 февр. 2016
вс
20:00
Фрозиноне
0 : 0
Лацио
21.02.2016
21 февр. 2016
вс
20:00
минуты: 1' - 53'
Италия. Серия А, 26 тур
Фрозиноне
0
Лацио
0
минуты: 1' - 53' / Италия. Серия А, 26 тур
11.02.2016
11 февр. 2016
чт
22:45
Лацио
5 : 2
Верона
50'
50'
50'
11.02.2016
11 февр. 2016
чт
22:45
50'
минуты: 1' - 73'
Италия. Серия А, 25 тур
Лацио
5
Верона
2
минуты: 1' - 73' / Италия. Серия А, 25 тур
06.02.2016
06 февр. 2016
сб
22:45
Дженоа
0 : 0
Лацио
06.02.2016
06 февр. 2016
сб
22:45
минуты: 1' - 65'
Италия. Серия А, 24 тур
Дженоа
0
Лацио
0
минуты: 1' - 65' / Италия. Серия А, 24 тур
03.02.2016
03 февр. 2016
ср
22:45
Лацио
0 : 2
Наполи
03.02.2016
03 февр. 2016
ср
22:45
минуты: 70' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Лацио
0
Наполи
2
минуты: 70' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
31.01.2016
31 янв. 2016
вс
17:00
Удинезе
0 : 0
Лацио
31.01.2016
31 янв. 2016
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Удинезе
0
Лацио
0
был в запасе
24.01.2016
24 янв. 2016
вс
17:00
Лацио
4 : 1
Кьево
24.01.2016
24 янв. 2016
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Лацио
4
Кьево
1
был в запасе
09.01.2016
09 янв. 2016
сб
20:00
Фиорентина
1 : 3
Лацио
09.01.2016
09 янв. 2016
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Фиорентина
1
Лацио
3
был в запасе
06.01.2016
06 янв. 2016
ср
17:00
Лацио
0 : 0
Карпи
06.01.2016
06 янв. 2016
ср
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Лацио
0
Карпи
0
был в запасе
20.12.2015
20 дек. 2015
вс
22:45
Интер
1 : 2
Лацио
20.12.2015
20 дек. 2015
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Интер
1
Лацио
2
был в запасе
14.12.2015
14 дек. 2015
пн
22:45
Лацио
1 : 1
Сампдория
14.12.2015
14 дек. 2015
пн
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Лацио
1
Сампдория
1
был в запасе
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
17:00
Рома
2 : 0
Лацио
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Рома
2
Лацио
0
был в запасе
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