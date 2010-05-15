Фабио Фирмани
№4
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
26 мая 1978 (42) года
Рост
178
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.05.2010 15 мая 2010 сб 21:45
Лацио
3 : 1
Удинезе
15.05.2010 15 мая 2010 сб 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Лацио
3
Удинезе
1
был в запасе
02.05.2010 02 мая 2010 вс 21:45
Лацио
0 : 2
Интер
02.05.2010 02 мая 2010 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Лацио
0
Интер
2
был в запасе
25.04.2010 25 апр. 2010 вс 16:00
Дженоа
1 : 2
Лацио
25.04.2010 25 апр. 2010 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Дженоа
1
Лацио
2
был в запасе
18.04.2010 18 апр. 2010 вс 19:30
Лацио
1 : 2
Рома
18.04.2010 18 апр. 2010 вс 19:30
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Лацио
1
Рома
2
был в запасе
28.03.2010 28 марта 2010 вс 21:45
Милан
1 : 1
Лацио
28.03.2010 28 марта 2010 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Милан
1
Лацио
1
был в запасе
14.03.2010 14 марта 2010 вс 17:00
Лацио
0 : 2
Бари
35'
35'
35'
14.03.2010 14 марта 2010 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Лацио
0
Бари
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
27.02.2010 27 февр. 2010 сб 22:45
Лацио
1 : 1
Фиорентина
27.02.2010 27 февр. 2010 сб 22:45
минуты: 69' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Лацио
1
Фиорентина
1
минуты: 69' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
21.02.2010 21 февр. 2010 вс 17:00
Палермо
3 : 1
Лацио
21.02.2010 21 февр. 2010 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Палермо
3
Лацио
1
был в запасе
14.02.2010 14 февр. 2010 вс 17:00
Парма
0 : 2
Лацио
14.02.2010 14 февр. 2010 вс 17:00
минуты: 82' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Парма
0
Лацио
2
минуты: 82' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
07.02.2010 07 февр. 2010 вс 17:00
Лацио
0 : 1
Катания
07.02.2010 07 февр. 2010 вс 17:00
минуты: 1' - 71'
Италия. Серия А, 23 тур
Лацио
0
Катания
1
минуты: 1' - 71' / Италия. Серия А, 23 тур
31.01.2010 31 янв. 2010 вс 22:45
Ювентус
1 : 1
Лацио
31.01.2010 31 янв. 2010 вс 22:45
минуты: 1' - 77'
Италия. Серия А, 22 тур
Ювентус
1
Лацио
1
минуты: 1' - 77' / Италия. Серия А, 22 тур
24.01.2010 24 янв. 2010 вс 17:00
Лацио
1 : 1
Кьево
38'
38'
38'
24.01.2010 24 янв. 2010 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Лацио
1
Кьево
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
17.01.2010 17 янв. 2010 вс 17:00
Аталанта
3 : 0
Лацио
17.01.2010 17 янв. 2010 вс 17:00
минуты: 1' - 36'
Италия. Серия А, 20 тур
Аталанта
3
Лацио
0
минуты: 1' - 36' / Италия. Серия А, 20 тур
10.01.2010 10 янв. 2010 вс 17:00
Удинезе
1 : 1
Лацио
86'
86'
86'
10.01.2010 10 янв. 2010 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Удинезе
1
Лацио
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
06.01.2010 06 янв. 2010 ср 17:00
Лацио
4 : 1
Ливорно
30'
30'
30'
06.01.2010 06 янв. 2010 ср 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Лацио
4
Ливорно
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
20.12.2009 20 дек. 2009 вс 22:45
Интер
1 : 0
Лацио
20.12.2009 20 дек. 2009 вс 22:45
минуты: 80' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Интер
1
Лацио
0
минуты: 80' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
13.12.2009 13 дек. 2009 вс 17:00
Лацио
1 : 0
Дженоа
13.12.2009 13 дек. 2009 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Лацио
1
Дженоа
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур