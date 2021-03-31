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Баскетбол
Материалы
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Материалы
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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Горан Пандев
№21
Нападающий
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Команда
Дженоа
Гражданство
Македония
Дата рождения
27 июля 1983 (37) лет
Рост
184
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отборочные матчи к чм. европа
италия. серия а
италия. кубок
лига наций. путь на евро-2020
лига наций. лига с
отбор че-2020
лига чемпионов групповой этап
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2021
31.03.2021
31 марта 2021
ср
21:45
Германия
1 : 2
Северная Македония
45'
77'
45'
77'
45'
77'
31.03.2021
31 марта 2021
ср
21:45
45'
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Германия
1
Северная Македония
2
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
28.03.2021
28 марта 2021
вс
21:45
Северная Македония
5 : 0
Лихтенштейн
28.03.2021
28 марта 2021
вс
21:45
минуты: 1' - 58'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Северная Македония
5
Лихтенштейн
0
минуты: 1' - 58' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
25.03.2021
25 марта 2021
чт
22:45
Румыния
3 : 2
Северная Македония
45'
45'
45'
25.03.2021
25 марта 2021
чт
22:45
минуты: 1' - 78'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Румыния
3
Северная Македония
2
минуты: 1' - 78' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур