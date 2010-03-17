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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Жаоад Заири
№11
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Марокко
Дата рождения
17 апр. 1982 (38) лет
Рост
181
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
италия. серия а
Сезон:
2009/2010
17.03.2010
17 марта 2010
ср
22:45
Бордо
2 : 1
Олимпиакос
17.03.2010
17 марта 2010
ср
22:45
минуты: 1' - 63'
Лига Чемпионов, 1/8 финала
Бордо
2
Олимпиакос
1
минуты: 1' - 63' / Лига Чемпионов, 1/8 финала
23.02.2010
23 февр. 2010
вт
22:45
Олимпиакос
0 : 1
Бордо
78'
78'
78'
23.02.2010
23 февр. 2010
вт
22:45
минуты: 63' - 90'
Лига Чемпионов, 1/8 финала
Олимпиакос
0
Бордо
1
минуты: 63' - 90' / Лига Чемпионов, 1/8 финала