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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Модибо Диаките
№23
Защитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
2 марта 1987 (34) года
Рост
192
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. кубок
италия. серия а
испания. примера
англия. премьер-лига
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2017/2018
2013/2014
2011/2012
2010/2011
2008/2009
29.11.2017
29 нояб. 2017
ср
17:00
Сассуоло
2 : 1
Бари
29.11.2017
29 нояб. 2017
ср
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2
Бари
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Кубок, 1/16 финала