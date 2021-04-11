Лоренцо Де Сильвестри
№29
Защитник
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Команда
Болонья
Гражданство
Италия
Дата рождения
23 мая 1988 (32) года
Рост
185
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 19:00
Рома
-:-
Болонья
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Рома
-
Болонья
-
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 21:45
Болонья
0 : 1
Интер
61'
61'
61'
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 21:45
минуты: 34' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Болонья
0
Интер
1
минуты: 34' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
20.03.2021 20 марта 2021 сб 17:00
Кротоне
2 : 3
Болонья
20.03.2021 20 марта 2021 сб 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Кротоне
2
Болонья
3
был в запасе
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:30
Болонья
3 : 1
Сампдория
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:30
минуты: 90' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Болонья
3
Сампдория
1
минуты: 90' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
07.03.2021 07 марта 2021 вс 22:45
Наполи
3 : 1
Болонья
07.03.2021 07 марта 2021 вс 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Наполи
3
Болонья
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
03.03.2021 03 марта 2021 ср 22:45
Кальяри
1 : 0
Болонья
03.03.2021 03 марта 2021 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Кальяри
1
Болонья
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 20:00
Болонья
2 : 0
Лацио
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Болонья
2
Лацио
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 22:45
Сассуоло
1 : 1
Болонья
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 22:45
минуты: 34' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Сассуоло
1
Болонья
1
минуты: 34' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
12.02.2021 12 февр. 2021 пт 22:45
Болонья
1 : 1
Беневенто
12.02.2021 12 февр. 2021 пт 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Болонья
1
Беневенто
1
был в запасе
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 20:00
Парма
0 : 3
Болонья
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Парма
0
Болонья
3
был в запасе
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 17:00
Болонья
1 : 2
Милан
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Болонья
1
Милан
2
был в запасе
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 14:30
Ювентус
2 : 0
Болонья
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 14:30
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 19 тур
Ювентус
2
Болонья
0
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 19 тур
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 17:00
Болонья
1 : 0
Верона
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Болонья
1
Верона
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 17:00
Фиорентина
0 : 0
Болонья
4'
4'
4'
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 15 тур
Фиорентина
0
Болонья
0
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 15 тур
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 22:45
Болонья
2 : 2
Аталанта
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Болонья
2
Аталанта
2
был в запасе
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 14:30
Торино
1 : 1
Болонья
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 14:30
минуты: 1' - 62'
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
1
Болонья
1
минуты: 1' - 62' / Италия. Серия А, 13 тур
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 22:45
Специя
2 : 2
Болонья
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Специя
2
Болонья
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 12 тур
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 17:00
Болонья
1 : 5
Рома
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Болонья
1
Рома
5
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 11 тур
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 22:45
Интер
3 : 1
Болонья
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Интер
3
Болонья
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 10 тур
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 17:00
Болонья
1 : 0
Кротоне
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Болонья
1
Кротоне
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 9 тур