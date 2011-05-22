Санчес Крибари
№25
Защитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
6 марта 1980 (41) год
Рост
185
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.05.2011 22 мая 2011 вс 21:45
Ювентус
2 : 2
Наполи
22.05.2011 22 мая 2011 вс 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Ювентус
2
Наполи
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
23.04.2011 23 апр. 2011 сб 16:00
Палермо
2 : 1
Наполи
23.04.2011 23 апр. 2011 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Палермо
2
Наполи
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
13.03.2011 13 марта 2011 вс 22:45
Парма
1 : 3
Наполи
13.03.2011 13 марта 2011 вс 22:45
минуты: 85' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Парма
1
Наполи
3
минуты: 85' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
12.02.2011 12 февр. 2011 сб 22:45
Рома
0 : 2
Наполи
12.02.2011 12 февр. 2011 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Рома
0
Наполи
2
был в запасе
06.02.2011 06 февр. 2011 вс 17:00
Наполи
2 : 0
Чезена
06.02.2011 06 февр. 2011 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Наполи
2
Чезена
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
02.02.2011 02 февр. 2011 ср 22:45
Кьево
2 : 0
Наполи
02.02.2011 02 февр. 2011 ср 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Кьево
2
Наполи
0
был в запасе
30.01.2011 30 янв. 2011 вс 17:00
Наполи
4 : 0
Сампдория
30.01.2011 30 янв. 2011 вс 17:00
минуты: 70' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Наполи
4
Сампдория
0
минуты: 70' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
23.01.2011 23 янв. 2011 вс 17:00
Бари
0 : 2
Наполи
23.01.2011 23 янв. 2011 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Бари
0
Наполи
2
был в запасе
15.01.2011 15 янв. 2011 сб 20:00
Наполи
0 : 0
Фиорентина
15.01.2011 15 янв. 2011 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Наполи
0
Фиорентина
0
был в запасе
09.01.2011 09 янв. 2011 вс 22:45
Наполи
3 : 0
Ювентус
09.01.2011 09 янв. 2011 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Наполи
3
Ювентус
0
был в запасе
19.12.2010 19 дек. 2010 вс 17:00
Наполи
1 : 0
Лечче
19.12.2010 19 дек. 2010 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Наполи
1
Лечче
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
11.12.2010 11 дек. 2010 сб 22:45
Дженоа
0 : 1
Наполи
11.12.2010 11 дек. 2010 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Дженоа
0
Наполи
1
был в запасе
06.12.2010 06 дек. 2010 пн 22:45
Наполи
1 : 0
Палермо
06.12.2010 06 дек. 2010 пн 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Наполи
1
Палермо
0
был в запасе
28.11.2010 28 нояб. 2010 вс 17:00
Удинезе
3 : 1
Наполи
28.11.2010 28 нояб. 2010 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Удинезе
3
Наполи
1
был в запасе
14.11.2010 14 нояб. 2010 вс 14:30
Лацио
2 : 0
Наполи
14.11.2010 14 нояб. 2010 вс 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
2
Наполи
0
был в запасе
07.11.2010 07 нояб. 2010 вс 17:00
Наполи
2 : 0
Парма
07.11.2010 07 нояб. 2010 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Наполи
2
Парма
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 10 тур
25.10.2010 25 окт. 2010 пн 21:45
Наполи
1 : 2
Милан
25.10.2010 25 окт. 2010 пн 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
1
Милан
2
был в запасе
17.10.2010 17 окт. 2010 вс 16:00
Катания
1 : 1
Наполи
17.10.2010 17 окт. 2010 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Катания
1
Наполи
1
был в запасе
03.10.2010 03 окт. 2010 вс 16:00
Наполи
2 : 0
Рома
03.10.2010 03 окт. 2010 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Наполи
2
Рома
0
был в запасе
26.09.2010 26 сент. 2010 вс 13:30
Чезена
1 : 4
Наполи
26.09.2010 26 сент. 2010 вс 13:30
минуты: 1' - 74'
Италия. Серия А, 5 тур
Чезена
1
Наполи
4
минуты: 1' - 74' / Италия. Серия А, 5 тур