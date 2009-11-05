Руне Нильсен
№41
Вратарь
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Команда
Гражданство
Норвегия
Дата рождения
24 окт. 1975 (45) лет
Рост
186
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
05.11.2009 05 нояб. 2009 чт 23:05
Копенгаген
1 : 1
ПСВ
05.11.2009 05 нояб. 2009 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Копенгаген
1
ПСВ
1
был в запасе
22.10.2009 22 окт. 2009 чт 20:00
ПСВ
1 : 0
Копенгаген
22.10.2009 22 окт. 2009 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
ПСВ
1
Копенгаген
0
был в запасе
01.10.2009 01 окт. 2009 чт 20:00
Копенгаген
1 : 0
Спарта
01.10.2009 01 окт. 2009 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Копенгаген
1
Спарта
0
был в запасе
17.09.2009 17 сент. 2009 чт 22:05
ЧФР Клуж
2 : 0
Копенгаген
17.09.2009 17 сент. 2009 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
ЧФР Клуж
2
Копенгаген
0
был в запасе