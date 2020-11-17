Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Криштиану Роналду
Эрлинг Браут Холанд
Винисиус Жуниор
Неймар Да Силва
Лионель Месси
Маркос Аоас Корреа
Квинси Промес
Александр Кокорин
Александр Соболев
Килиан Мбаппе
Россия
Словакия
Нидерланды
Косово
США
Мальта
Норвегия
Германия
Сербия
Китай
Белоруссия
Спартак
Реал
Манчестер Сити
Ливерпуль
Зенит
Краснодар
Бавария
Локомотив
ЦСКА
Барселона
Тамбов
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Мартин Ольссон
№16
Защитник
Подписаться
Команда
Суонси
Гражданство
Швеция
Дата рождения
17 мая 1988 (32) года
Рост
178
Вес
62
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига наций. лига а
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2020/2021
17.11.2020
17 нояб. 2020
вт
22:45
Франция
4 : 2
Швеция
17.11.2020
17 нояб. 2020
вт
22:45
был в запасе
Лига наций. Лига А, 6 тур
Франция
4
Швеция
2
был в запасе
14.11.2020
14 нояб. 2020
сб
22:45
Швеция
2 : 1
Хорватия
14.11.2020
14 нояб. 2020
сб
22:45
был в запасе
Лига наций. Лига А, 5 тур
Швеция
2
Хорватия
1
был в запасе