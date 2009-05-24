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Олимпиада
Кейт Триси
№26
Полузащитник
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Команда
Барнсли
Гражданство
Ирландия
Дата рождения
13 сент. 1988 (32) года
Рост
183
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
Сезон:
2008/2009
24.05.2009
24 мая 2009
вс
18:00
Блэкберн
0 : 0
Вест Бромвич
24.05.2009
24 мая 2009
вс
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Блэкберн
0
Вест Бромвич
0
был в запасе
17.05.2009
17 мая 2009
вс
18:00
Челси
2 : 0
Блэкберн
17.05.2009
17 мая 2009
вс
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Челси
2
Блэкберн
0
был в запасе
09.05.2009
09 мая 2009
сб
17:00
Блэкберн
2 : 0
Портсмут
09.05.2009
09 мая 2009
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Блэкберн
2
Портсмут
0
был в запасе
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
14:45
Ливерпуль
4 : 0
Блэкберн
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
14:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Ливерпуль
4
Блэкберн
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 32 тур
04.04.2009
04 апр. 2009
сб
14:45
Блэкберн
2 : 1
Тоттенхэм
04.04.2009
04 апр. 2009
сб
14:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Блэкберн
2
Тоттенхэм
1
был в запасе
14.03.2009
14 марта 2009
сб
18:00
Арсенал
4 : 0
Блэкберн
14.03.2009
14 марта 2009
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Арсенал
4
Блэкберн
0
был в запасе
04.03.2009
04 марта 2009
ср
23:00
Блэкберн
0 : 0
Эвертон
04.03.2009
04 марта 2009
ср
23:00
минуты: 88' - 90'
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Блэкберн
0
Эвертон
0
минуты: 88' - 90' / Англия. Премьер-лига, 28 тур
01.03.2009
01 марта 2009
вс
15:30
Халл Сити
1 : 2
Блэкберн
01.03.2009
01 марта 2009
вс
15:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Халл Сити
1
Блэкберн
2
был в запасе
21.02.2009
21 февр. 2009
сб
20:30
Манчестер Юнайтед
2 : 1
Блэкберн
21.02.2009
21 февр. 2009
сб
20:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Манчестер Юнайтед
2
Блэкберн
1
был в запасе
28.12.2008
28 дек. 2008
вс
19:15
Блэкберн
2 : 2
Манчестер Сити
28.12.2008
28 дек. 2008
вс
19:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Блэкберн
2
Манчестер Сити
2
был в запасе
26.12.2008
26 дек. 2008
пт
18:00
Сандерленд
0 : 0
Блэкберн
26.12.2008
26 дек. 2008
пт
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Сандерленд
0
Блэкберн
0
был в запасе
13.12.2008
13 дек. 2008
сб
18:00
Уиган Атлетик
3 : 0
Блэкберн
13.12.2008
13 дек. 2008
сб
18:00
минуты: 78' - 90'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Уиган Атлетик
3
Блэкберн
0
минуты: 78' - 90' / Англия. Премьер-лига, 17 тур
06.12.2008
06 дек. 2008
сб
18:00
Блэкберн
1 : 3
Ливерпуль
06.12.2008
06 дек. 2008
сб
18:00
минуты: 90' - 90'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Блэкберн
1
Ливерпуль
3
минуты: 90' - 90' / Англия. Премьер-лига, 16 тур
23.11.2008
23 нояб. 2008
вс
16:30
Тоттенхэм
1 : 0
Блэкберн
23.11.2008
23 нояб. 2008
вс
16:30
минуты: 82' - 90'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Тоттенхэм
1
Блэкберн
0
минуты: 82' - 90' / Англия. Премьер-лига, 14 тур