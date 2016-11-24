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Материалы
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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Кристофер Самба
№4
Защитник
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Команда
Гражданство
Конго
Дата рождения
28 марта 1984 (37) лет
Рост
194
Вес
94
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
россия. премьер-лига
лига европы плей-офф
лига европы квалификация
англия. премьер-лига
Сезон:
2016/2017
2014/2015
2012/2013
24.11.2016
24 нояб. 2016
чт
21:00
Аякс
2 : 0
Панатинаикос
24.11.2016
24 нояб. 2016
чт
21:00
минуты: 1' - 57'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Аякс
2
Панатинаикос
0
минуты: 1' - 57' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
20.10.2016
20 окт. 2016
чт
20:00
Стандард
2 : 2
Панатинаикос
22'
22'
22'
20.10.2016
20 окт. 2016
чт
20:00
минуты: 1' - 45'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Стандард
2
Панатинаикос
2
минуты: 1' - 45' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
29.09.2016
29 сент. 2016
чт
20:00
Сельта
2 : 0
Панатинаикос
87'
87'
87'
29.09.2016
29 сент. 2016
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Сельта
2
Панатинаикос
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
15.09.2016
15 сент. 2016
чт
22:05
Панатинаикос
1 : 2
Аякс
15.09.2016
15 сент. 2016
чт
22:05
минуты: 73' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Панатинаикос
1
Аякс
2
минуты: 73' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур