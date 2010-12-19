Эрминио Рулло
№17
Защитник
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Команда
Модена
Гражданство
Италия
Дата рождения
19 февр. 1984 (37) лет
Рост
177
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
19.12.2010 19 дек. 2010 вс 17:00
Наполи
1 : 0
Лечче
19.12.2010 19 дек. 2010 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Наполи
1
Лечче
0
был в запасе