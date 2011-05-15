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Дженнаро Йеццо
№0
Вратарь
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
8 июня 1973 (47) лет
Рост
187
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2010/2011
2009/2010
2008/2009
15.05.2011
15 мая 2011
вс
21:45
Наполи
1 : 1
Интер
15.05.2011
15 мая 2011
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Наполи
1
Интер
1
был в запасе
08.05.2011
08 мая 2011
вс
16:00
Лечче
2 : 1
Наполи
08.05.2011
08 мая 2011
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Лечче
2
Наполи
1
был в запасе
30.04.2011
30 апр. 2011
сб
21:45
Наполи
1 : 0
Дженоа
30.04.2011
30 апр. 2011
сб
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Наполи
1
Дженоа
0
был в запасе
23.04.2011
23 апр. 2011
сб
16:00
Палермо
2 : 1
Наполи
23.04.2011
23 апр. 2011
сб
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Палермо
2
Наполи
1
был в запасе
17.04.2011
17 апр. 2011
вс
21:45
Наполи
1 : 2
Удинезе
17.04.2011
17 апр. 2011
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Наполи
1
Удинезе
2
был в запасе
03.04.2011
03 апр. 2011
вс
13:30
Наполи
4 : 3
Лацио
03.04.2011
03 апр. 2011
вс
13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Наполи
4
Лацио
3
был в запасе
13.03.2011
13 марта 2011
вс
22:45
Парма
1 : 3
Наполи
13.03.2011
13 марта 2011
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Парма
1
Наполи
3
был в запасе
06.03.2011
06 марта 2011
вс
17:00
Наполи
0 : 0
Брешиа
06.03.2011
06 марта 2011
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Наполи
0
Брешиа
0
был в запасе
28.02.2011
28 февр. 2011
пн
22:45
Милан
3 : 0
Наполи
28.02.2011
28 февр. 2011
пн
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Милан
3
Наполи
0
был в запасе
20.02.2011
20 февр. 2011
вс
22:45
Наполи
1 : 0
Катания
20.02.2011
20 февр. 2011
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Наполи
1
Катания
0
был в запасе
12.02.2011
12 февр. 2011
сб
22:45
Рома
0 : 2
Наполи
12.02.2011
12 февр. 2011
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Рома
0
Наполи
2
был в запасе
06.02.2011
06 февр. 2011
вс
17:00
Наполи
2 : 0
Чезена
06.02.2011
06 февр. 2011
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Наполи
2
Чезена
0
был в запасе
02.02.2011
02 февр. 2011
ср
22:45
Кьево
2 : 0
Наполи
02.02.2011
02 февр. 2011
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Кьево
2
Наполи
0
был в запасе
30.01.2011
30 янв. 2011
вс
17:00
Наполи
4 : 0
Сампдория
30.01.2011
30 янв. 2011
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Наполи
4
Сампдория
0
был в запасе
23.01.2011
23 янв. 2011
вс
17:00
Бари
0 : 2
Наполи
23.01.2011
23 янв. 2011
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Бари
0
Наполи
2
был в запасе
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
20:00
Наполи
0 : 0
Фиорентина
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Наполи
0
Фиорентина
0
был в запасе
09.01.2011
09 янв. 2011
вс
22:45
Наполи
3 : 0
Ювентус
09.01.2011
09 янв. 2011
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Наполи
3
Ювентус
0
был в запасе
06.01.2011
06 янв. 2011
чт
22:45
Интер
3 : 1
Наполи
06.01.2011
06 янв. 2011
чт
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Интер
3
Наполи
1
был в запасе
19.12.2010
19 дек. 2010
вс
17:00
Наполи
1 : 0
Лечче
19.12.2010
19 дек. 2010
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Наполи
1
Лечче
0
был в запасе
11.12.2010
11 дек. 2010
сб
22:45
Дженоа
0 : 1
Наполи
11.12.2010
11 дек. 2010
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Дженоа
0
Наполи
1
был в запасе
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