Марек Гамшик
№17
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Словакия
Дата рождения
27 июля 1987 (33) года
Рост
183
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.11.2020 18 нояб. 2020 ср 22:45
Чехия
2 : 0
Словакия
18.11.2020 18 нояб. 2020 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига В, 6 тур
Чехия
2
Словакия
0
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига В, 6 тур
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 17:00
Словакия
1 : 0
Шотландия
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 67'
Лига наций. Лига В, 5 тур
Словакия
1
Шотландия
0
минуты: 1' - 67' / Лига наций. Лига В, 5 тур
14.10.2020 14 окт. 2020 ср 21:45
Словакия
2 : 3
Израиль
16'
16'
16'
14.10.2020 14 окт. 2020 ср 21:45
16'
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига В, 4 тур
Словакия
2
Израиль
3
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига В, 4 тур
11.10.2020 11 окт. 2020 вс 21:45
Шотландия
1 : 0
Словакия
21'
21'
21'
11.10.2020 11 окт. 2020 вс 21:45
минуты: 1' - 62'
Лига наций. Лига В, 3 тур
Шотландия
1
Словакия
0
минуты: 1' - 62' / Лига наций. Лига В, 3 тур