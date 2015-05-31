Вальтер Гаргано
№5
Полузащитник
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Команда
Монтеррей
Гражданство
Уругвай
Дата рождения
23 июля 1984 (36) лет
Рост
169
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
31.05.2015 31 мая 2015 вс 21:45
Наполи
2 : 4
Лацио
31.05.2015 31 мая 2015 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Наполи
2
Лацио
4
был в запасе
23.05.2015 23 мая 2015 сб 19:00
Ювентус
3 : 1
Наполи
23.05.2015 23 мая 2015 сб 19:00
минуты: 1' - 78'
Италия. Серия А, 37 тур
Ювентус
3
Наполи
1
минуты: 1' - 78' / Италия. Серия А, 37 тур
18.05.2015 18 мая 2015 пн 22:00
Наполи
3 : 2
Чезена
18.05.2015 18 мая 2015 пн 22:00
минуты: 89' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Наполи
3
Чезена
2
минуты: 89' - 90' / Италия. Серия А, 36 тур
10.05.2015 10 мая 2015 вс 19:00
Парма
2 : 2
Наполи
10.05.2015 10 мая 2015 вс 19:00
минуты: 1' - 57'
Италия. Серия А, 35 тур
Парма
2
Наполи
2
минуты: 1' - 57' / Италия. Серия А, 35 тур
03.05.2015 03 мая 2015 вс 21:45
Наполи
3 : 0
Милан
03.05.2015 03 мая 2015 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Наполи
3
Милан
0
был в запасе
30.04.2015 30 апр. 2015 чт 21:45
Эмполи
4 : 2
Наполи
30.04.2015 30 апр. 2015 чт 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Эмполи
4
Наполи
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
26.04.2015 26 апр. 2015 вс 21:45
Наполи
4 : 2
Сампдория
26.04.2015 26 апр. 2015 вс 21:45
минуты: 77' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Наполи
4
Сампдория
2
минуты: 77' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур
12.04.2015 12 апр. 2015 вс 16:00
Наполи
3 : 0
Фиорентина
12.04.2015 12 апр. 2015 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Наполи
3
Фиорентина
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
04.04.2015 04 апр. 2015 сб 13:30
Рома
1 : 0
Наполи
04.04.2015 04 апр. 2015 сб 13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Рома
1
Наполи
0
был в запасе
01.03.2015 01 марта 2015 вс 22:45
Торино
1 : 0
Наполи
34'
34'
34'
01.03.2015 01 марта 2015 вс 22:45
минуты: 1' - 73'
Италия. Серия А, 25 тур
Торино
1
Наполи
0
минуты: 1' - 73' / Италия. Серия А, 25 тур
23.02.2015 23 февр. 2015 пн 21:00
Наполи
2 : 0
Сассуоло
54'
54'
54'
23.02.2015 23 февр. 2015 пн 21:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Наполи
2
Сассуоло
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
14.02.2015 14 февр. 2015 сб 22:45
Палермо
3 : 1
Наполи
14.02.2015 14 февр. 2015 сб 22:45
минуты: 69' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Палермо
3
Наполи
1
минуты: 69' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
08.02.2015 08 февр. 2015 вс 17:00
Наполи
3 : 1
Удинезе
08.02.2015 08 февр. 2015 вс 17:00
минуты: 1' - 82'
Италия. Серия А, 22 тур
Наполи
3
Удинезе
1
минуты: 1' - 82' / Италия. Серия А, 22 тур
01.02.2015 01 февр. 2015 вс 17:00
Кьево
1 : 2
Наполи
01.02.2015 01 февр. 2015 вс 17:00
минуты: 69' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Кьево
1
Наполи
2
минуты: 69' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
18.01.2015 18 янв. 2015 вс 14:30
Лацио
0 : 1
Наполи
77'
77'
77'
18.01.2015 18 янв. 2015 вс 14:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Лацио
0
Наполи
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
11.01.2015 11 янв. 2015 вс 22:45
Наполи
1 : 3
Ювентус
11.01.2015 11 янв. 2015 вс 22:45
минуты: 1' - 83'
Италия. Серия А, 18 тур
Наполи
1
Ювентус
3
минуты: 1' - 83' / Италия. Серия А, 18 тур
06.01.2015 06 янв. 2015 вт 20:00
Чезена
1 : 4
Наполи
37'
37'
37'
06.01.2015 06 янв. 2015 вт 20:00
минуты: 1' - 67'
Италия. Серия А, 17 тур
Чезена
1
Наполи
4
минуты: 1' - 67' / Италия. Серия А, 17 тур
18.12.2014 18 дек. 2014 чт 23:00
Наполи
2 : 0
Парма
18.12.2014 18 дек. 2014 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Наполи
2
Парма
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
14.12.2014 14 дек. 2014 вс 22:45
Милан
2 : 0
Наполи
14.12.2014 14 дек. 2014 вс 22:45
минуты: 77' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Милан
2
Наполи
0
минуты: 77' - 90' / Италия. Серия А, 15 тур
07.12.2014 07 дек. 2014 вс 14:30
Наполи
2 : 2
Эмполи
07.12.2014 07 дек. 2014 вс 14:30
минуты: 83' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Наполи
2
Эмполи
2
минуты: 83' - 90' / Италия. Серия А, 14 тур