Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Криштиану Роналду
Эрлинг Браут Холанд
Винисиус Жуниор
Неймар Да Силва
Лионель Месси
Маркос Аоас Корреа
Квинси Промес
Александр Кокорин
Александр Соболев
Килиан Мбаппе
Россия
Словакия
Нидерланды
Косово
США
Мальта
Норвегия
Сербия
Германия
Китай
Белоруссия
Спартак
Реал
Манчестер Сити
Ливерпуль
Зенит
Краснодар
Бавария
Локомотив
ЦСКА
Барселона
Тамбов
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Паоло Каннаваро
№28
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
26 июня 1981 (39) лет
Рост
185
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
30.12.2017
30 дек. 2017
сб
17:00
Рома
1 : 1
Сассуоло
30.12.2017
30 дек. 2017
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Рома
1
Сассуоло
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
23.12.2017
23 дек. 2017
сб
17:00
Сассуоло
1 : 0
Интер
23.12.2017
23 дек. 2017
сб
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Сассуоло
1
Интер
0
был в запасе
17.12.2017
17 дек. 2017
вс
17:00
Сампдория
0 : 1
Сассуоло
17.12.2017
17 дек. 2017
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Сампдория
0
Сассуоло
1
был в запасе
10.12.2017
10 дек. 2017
вс
20:00
Сассуоло
2 : 1
Кротоне
10.12.2017
10 дек. 2017
вс
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Сассуоло
2
Кротоне
1
был в запасе
03.12.2017
03 дек. 2017
вс
17:00
Фиорентина
3 : 0
Сассуоло
80'
80'
80'
03.12.2017
03 дек. 2017
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Фиорентина
3
Сассуоло
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 15 тур
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
20:00
Сассуоло
0 : 2
Верона
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Сассуоло
0
Верона
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 14 тур
19.11.2017
19 нояб. 2017
вс
17:00
Беневенто
1 : 2
Сассуоло
19.11.2017
19 нояб. 2017
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Беневенто
1
Сассуоло
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 13 тур
05.11.2017
05 нояб. 2017
вс
22:45
Сассуоло
0 : 2
Милан
05.11.2017
05 нояб. 2017
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0
Милан
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 12 тур
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
17:00
Наполи
3 : 1
Сассуоло
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
3
Сассуоло
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 11 тур
25.10.2017
25 окт. 2017
ср
21:45
Сассуоло
0 : 1
Удинезе
90'
90'
90'
25.10.2017
25 окт. 2017
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
0
Удинезе
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 10 тур
22.10.2017
22 окт. 2017
вс
16:00
СПАЛ
0 : 1
Сассуоло
22.10.2017
22 окт. 2017
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
СПАЛ
0
Сассуоло
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 9 тур
15.10.2017
15 окт. 2017
вс
16:00
Сассуоло
0 : 0
Кьево
15.10.2017
15 окт. 2017
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Сассуоло
0
Кьево
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 8 тур
01.10.2017
01 окт. 2017
вс
16:00
Лацио
6 : 1
Сассуоло
01.10.2017
01 окт. 2017
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Лацио
6
Сассуоло
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 7 тур
17.09.2017
17 сент. 2017
вс
13:30
Сассуоло
1 : 3
Ювентус
17.09.2017
17 сент. 2017
вс
13:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Сассуоло
1
Ювентус
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 4 тур
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
16:00
Аталанта
2 : 1
Сассуоло
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Аталанта
2
Сассуоло
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 3 тур
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
19:00
Торино
3 : 0
Сассуоло
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Торино
3
Сассуоло
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 2 тур
20.08.2017
20 авг. 2017
вс
21:45
Сассуоло
0 : 0
Дженоа
20.08.2017
20 авг. 2017
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Сассуоло
0
Дженоа
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 1 тур