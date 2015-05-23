Мане (Хосе Мануэль Хименес Ортис)
№21
Защитник
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Команда
Альмерия
Гражданство
Испания
Дата рождения
21 дек. 1981 (39) лет
Рост
175
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.05.2015 23 мая 2015 сб 19:30
Альмерия
2 : 3
Валенсия
23.05.2015 23 мая 2015 сб 19:30
был в запасе
Испания. Примера, 38 тур
Альмерия
2
Валенсия
3
был в запасе
10.05.2015 10 мая 2015 вс 20:00
Альмерия
1 : 2
Малага
10.05.2015 10 мая 2015 вс 20:00
был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Альмерия
1
Малага
2
был в запасе
04.05.2015 04 мая 2015 пн 21:45
Альмерия
2 : 2
Сельта
04.05.2015 04 мая 2015 пн 21:45
был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Альмерия
2
Сельта
2
был в запасе
29.04.2015 29 апр. 2015 ср 21:00
Реал
3 : 0
Альмерия
29.04.2015 29 апр. 2015 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Реал
3
Альмерия
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 34 тур
26.04.2015 26 апр. 2015 вс 18:00
Альмерия
2 : 0
Эйбар
26.04.2015 26 апр. 2015 вс 18:00
минуты: 89' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Альмерия
2
Эйбар
0
минуты: 89' - 90' / Испания. Примера, 33 тур
19.04.2015 19 апр. 2015 вс 13:00
Райо Вальекано
2 : 0
Альмерия
19.04.2015 19 апр. 2015 вс 13:00
был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Райо Вальекано
2
Альмерия
0
был в запасе
17.01.2015 17 янв. 2015 сб 20:00
Валенсия
3 : 2
Альмерия
17.01.2015 17 янв. 2015 сб 20:00
был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Валенсия
3
Альмерия
2
был в запасе
11.01.2015 11 янв. 2015 вс 14:00
Альмерия
0 : 2
Севилья
11.01.2015 11 янв. 2015 вс 14:00
был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Альмерия
0
Севилья
2
был в запасе
03.01.2015 03 янв. 2015 сб 23:59
Малага
1 : 2
Альмерия
03.01.2015 03 янв. 2015 сб 23:59
был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Малага
1
Альмерия
2
был в запасе
12.12.2014 12 дек. 2014 пт 22:45
Альмерия
1 : 4
Реал
12.12.2014 12 дек. 2014 пт 22:45
был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Альмерия
1
Реал
4
был в запасе
08.12.2014 08 дек. 2014 пн 19:00
Эйбар
5 : 2
Альмерия
08.12.2014 08 дек. 2014 пн 19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Эйбар
5
Альмерия
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 14 тур
28.09.2014 28 сент. 2014 вс 18:00
Депортиво
0 : 1
Альмерия
28.09.2014 28 сент. 2014 вс 18:00
был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Депортиво
0
Альмерия
1
был в запасе
24.09.2014 24 сент. 2014 ср 21:00
Альмерия
0 : 1
Атлетико
24.09.2014 24 сент. 2014 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Альмерия
0
Атлетико
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 5 тур
24.08.2014 24 авг. 2014 вс -:-
Альмерия
1 : 1
Эспаньол
24.08.2014 24 авг. 2014 вс -:-
был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Альмерия
1
Эспаньол
1
был в запасе