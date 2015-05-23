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Олимпиада
Мане (Хосе Мануэль Хименес Ортис)
№21
Защитник
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Команда
Альмерия
Гражданство
Испания
Дата рождения
21 дек. 1981 (39) лет
Рост
175
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига европы групповой этап
испания. кубок
Сезон:
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
23.05.2015
23 мая 2015
сб
19:30
Альмерия
2 : 3
Валенсия
23.05.2015
23 мая 2015
сб
19:30
был в запасе
Испания. Примера, 38 тур
Альмерия
2
Валенсия
3
был в запасе
10.05.2015
10 мая 2015
вс
20:00
Альмерия
1 : 2
Малага
10.05.2015
10 мая 2015
вс
20:00
был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Альмерия
1
Малага
2
был в запасе
04.05.2015
04 мая 2015
пн
21:45
Альмерия
2 : 2
Сельта
04.05.2015
04 мая 2015
пн
21:45
был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Альмерия
2
Сельта
2
был в запасе
29.04.2015
29 апр. 2015
ср
21:00
Реал
3 : 0
Альмерия
29.04.2015
29 апр. 2015
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Реал
3
Альмерия
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 34 тур
26.04.2015
26 апр. 2015
вс
18:00
Альмерия
2 : 0
Эйбар
26.04.2015
26 апр. 2015
вс
18:00
минуты: 89' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Альмерия
2
Эйбар
0
минуты: 89' - 90' / Испания. Примера, 33 тур
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
13:00
Райо Вальекано
2 : 0
Альмерия
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
13:00
был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Райо Вальекано
2
Альмерия
0
был в запасе
17.01.2015
17 янв. 2015
сб
20:00
Валенсия
3 : 2
Альмерия
17.01.2015
17 янв. 2015
сб
20:00
был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Валенсия
3
Альмерия
2
был в запасе
11.01.2015
11 янв. 2015
вс
14:00
Альмерия
0 : 2
Севилья
11.01.2015
11 янв. 2015
вс
14:00
был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Альмерия
0
Севилья
2
был в запасе
03.01.2015
03 янв. 2015
сб
23:59
Малага
1 : 2
Альмерия
03.01.2015
03 янв. 2015
сб
23:59
был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Малага
1
Альмерия
2
был в запасе
12.12.2014
12 дек. 2014
пт
22:45
Альмерия
1 : 4
Реал
12.12.2014
12 дек. 2014
пт
22:45
был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Альмерия
1
Реал
4
был в запасе
08.12.2014
08 дек. 2014
пн
19:00
Эйбар
5 : 2
Альмерия
08.12.2014
08 дек. 2014
пн
19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Эйбар
5
Альмерия
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 14 тур
28.09.2014
28 сент. 2014
вс
18:00
Депортиво
0 : 1
Альмерия
28.09.2014
28 сент. 2014
вс
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Депортиво
0
Альмерия
1
был в запасе
24.09.2014
24 сент. 2014
ср
21:00
Альмерия
0 : 1
Атлетико
24.09.2014
24 сент. 2014
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Альмерия
0
Атлетико
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 5 тур
24.08.2014
24 авг. 2014
вс
-:-
Альмерия
1 : 1
Эспаньол
24.08.2014
24 авг. 2014
вс
-:-
был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Альмерия
1
Эспаньол
1
был в запасе