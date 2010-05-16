Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Криштиану Роналду
Эрлинг Браут Холанд
Винисиус Жуниор
Неймар Да Силва
Лионель Месси
Маркос Аоас Корреа
Квинси Промес
Александр Кокорин
Александр Соболев
Килиан Мбаппе
Россия
Словакия
Нидерланды
США
Косово
Мальта
Норвегия
Сербия
Германия
Китай
Белоруссия
Спартак
Реал
Манчестер Сити
Ливерпуль
Зенит
Краснодар
Бавария
Локомотив
ЦСКА
Барселона
Тамбов
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Дади (Эдуардо Фернандеш)
№0
Нападающий
Подписаться
Команда
Гражданство
Кабо-Верде
Дата рождения
13 марта 1981 (40) лет
Рост
190
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2009/2010
2008/2009
16.05.2010
16 мая 2010
вс
20:00
Осасуна
1 : 1
Херес
55'
55'
55'
16.05.2010
16 мая 2010
вс
20:00
55'
минуты: 1' - 68'
Испания. Примера, 38 тур
Осасуна
1
Херес
1
минуты: 1' - 68' / Испания. Примера, 38 тур
08.05.2010
08 мая 2010
сб
22:00
Эспаньол
2 : 1
Осасуна
08.05.2010
08 мая 2010
сб
22:00
минуты: 1' - 73'
Испания. Примера, 37 тур
Эспаньол
2
Осасуна
1
минуты: 1' - 73' / Испания. Примера, 37 тур
05.05.2010
05 мая 2010
ср
21:00
Осасуна
3 : 1
Депортиво
05.05.2010
05 мая 2010
ср
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Осасуна
3
Депортиво
1
был в запасе
21.03.2010
21 марта 2010
вс
19:00
Осасуна
1 : 3
Расинг
21.03.2010
21 марта 2010
вс
19:00
минуты: 1' - 23'
Испания. Примера, 27 тур
Осасуна
1
Расинг
3
минуты: 1' - 23' / Испания. Примера, 27 тур
07.03.2010
07 марта 2010
вс
19:00
Осасуна
0 : 0
Хетафе
07.03.2010
07 марта 2010
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Осасуна
0
Хетафе
0
был в запасе
14.02.2010
14 февр. 2010
вс
21:00
Севилья
1 : 0
Осасуна
14.02.2010
14 февр. 2010
вс
21:00
минуты: 65' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Севилья
1
Осасуна
0
минуты: 65' - 90' / Испания. Примера, 22 тур
07.02.2010
07 февр. 2010
вс
19:00
Осасуна
1 : 0
Тенерифе
07.02.2010
07 февр. 2010
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Осасуна
1
Тенерифе
0
был в запасе
31.01.2010
31 янв. 2010
вс
19:00
Вильярреал
0 : 2
Осасуна
31.01.2010
31 янв. 2010
вс
19:00
минуты: 90' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Вильярреал
0
Осасуна
2
минуты: 90' - 90' / Испания. Примера, 20 тур
24.01.2010
24 янв. 2010
вс
19:00
Херес
1 : 2
Осасуна
24.01.2010
24 янв. 2010
вс
19:00
минуты: 87' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Херес
1
Осасуна
2
минуты: 87' - 90' / Испания. Примера, 19 тур
16.01.2010
16 янв. 2010
сб
20:00
Осасуна
2 : 0
Эспаньол
16.01.2010
16 янв. 2010
сб
20:00
минуты: 81' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Осасуна
2
Эспаньол
0
минуты: 81' - 90' / Испания. Примера, 18 тур
06.12.2009
06 дек. 2009
вс
19:00
Малага
1 : 1
Осасуна
06.12.2009
06 дек. 2009
вс
19:00
минуты: 76' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Малага
1
Осасуна
1
минуты: 76' - 90' / Испания. Примера, 13 тур
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
19:00
Сарагоса
0 : 1
Осасуна
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Сарагоса
0
Осасуна
1
был в запасе