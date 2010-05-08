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Олимпиада
Эктор Фонт
№14
Полузащитник
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Команда
Эркулес
Гражданство
Испания
Дата рождения
15 июня 1984 (36) лет
Рост
170
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2009/2010
2008/2009
08.05.2010
08 мая 2010
сб
22:00
Вальядолид
2 : 1
Расинг
08.05.2010
08 мая 2010
сб
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Вальядолид
2
Расинг
1
был в запасе
05.05.2010
05 мая 2010
ср
21:00
Атлетико
3 : 1
Вальядолид
05.05.2010
05 мая 2010
ср
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Атлетико
3
Вальядолид
1
был в запасе
01.05.2010
01 мая 2010
сб
19:00
Вальядолид
0 : 0
Хетафе
01.05.2010
01 мая 2010
сб
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Вальядолид
0
Хетафе
0
был в запасе
13.04.2010
13 апр. 2010
вт
21:00
Вальядолид
2 : 1
Севилья
13.04.2010
13 апр. 2010
вт
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Вальядолид
2
Севилья
1
был в запасе
04.04.2010
04 апр. 2010
вс
18:00
Вальядолид
0 : 2
Вильярреал
57'
57'
57'
04.04.2010
04 апр. 2010
вс
18:00
минуты: 1' - 57'
Испания. Примера, 30 тур
Вальядолид
0
Вильярреал
2
минуты: 1' - 57' / Испания. Примера, 30 тур
28.03.2010
28 марта 2010
вс
18:00
Херес
3 : 0
Вальядолид
28.03.2010
28 марта 2010
вс
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Херес
3
Вальядолид
0
был в запасе
24.03.2010
24 марта 2010
ср
22:00
Вальядолид
0 : 0
Эспаньол
24.03.2010
24 марта 2010
ср
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Вальядолид
0
Эспаньол
0
был в запасе
28.02.2010
28 февр. 2010
вс
19:00
Вальядолид
1 : 2
Мальорка
28.02.2010
28 февр. 2010
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Вальядолид
1
Мальорка
2
был в запасе
21.02.2010
21 февр. 2010
вс
19:00
Осасуна
1 : 1
Вальядолид
21.02.2010
21 февр. 2010
вс
19:00
минуты: 88' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Осасуна
1
Вальядолид
1
минуты: 88' - 90' / Испания. Примера, 23 тур
14.02.2010
14 февр. 2010
вс
19:00
Вальядолид
1 : 1
Сарагоса
14.02.2010
14 февр. 2010
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Вальядолид
1
Сарагоса
1
был в запасе
06.02.2010
06 февр. 2010
сб
20:00
Валенсия
2 : 0
Вальядолид
06.02.2010
06 февр. 2010
сб
20:00
был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Валенсия
2
Вальядолид
0
был в запасе
17.01.2010
17 янв. 2010
вс
19:00
Расинг
1 : 1
Вальядолид
17.01.2010
17 янв. 2010
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Расинг
1
Вальядолид
1
был в запасе
09.01.2010
09 янв. 2010
сб
20:00
Вальядолид
0 : 4
Атлетико
09.01.2010
09 янв. 2010
сб
20:00
минуты: 72' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Вальядолид
0
Атлетико
4
минуты: 72' - 90' / Испания. Примера, 17 тур
03.01.2010
03 янв. 2010
вс
19:00
Хетафе
1 : 0
Вальядолид
03.01.2010
03 янв. 2010
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Хетафе
1
Вальядолид
0
был в запасе
20.12.2009
20 дек. 2009
вс
19:00
Вальядолид
2 : 1
Спортинг
20.12.2009
20 дек. 2009
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Вальядолид
2
Спортинг
1
был в запасе
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
19:00
Вальядолид
3 : 3
Тенерифе
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
19:00
минуты: 73' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Вальядолид
3
Тенерифе
3
минуты: 73' - 90' / Испания. Примера, 12 тур
22.11.2009
22 нояб. 2009
вс
19:00
Вильярреал
3 : 1
Вальядолид
22.11.2009
22 нояб. 2009
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
3
Вальядолид
1
был в запасе
25.10.2009
25 окт. 2009
вс
19:00
Вальядолид
4 : 0
Депортиво
25.10.2009
25 окт. 2009
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Вальядолид
4
Депортиво
0
был в запасе
17.10.2009
17 окт. 2009
сб
21:00
Реал
4 : 2
Вальядолид
17.10.2009
17 окт. 2009
сб
21:00
минуты: 1' - 75'
Испания. Примера, 7 тур
Реал
4
Вальядолид
2
минуты: 1' - 75' / Испания. Примера, 7 тур
23.09.2009
23 сент. 2009
ср
21:00
Вальядолид
1 : 2
Осасуна
60'
60'
60'
23.09.2009
23 сент. 2009
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Вальядолид
1
Осасуна
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 4 тур
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