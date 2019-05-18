Хуанфран (Хуан Франсиско Торрес Белен)
№20
Защитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
9 янв. 1985 (36) лет
Рост
180
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.05.2019 18 мая 2019 сб 14:00
Леванте
2 : 2
Атлетико
18.05.2019 18 мая 2019 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 38 тур
Леванте
2
Атлетико
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 38 тур
12.05.2019 12 мая 2019 вс 19:30
Атлетико
1 : 1
Севилья
12.05.2019 12 мая 2019 вс 19:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Атлетико
1
Севилья
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 37 тур
04.05.2019 04 мая 2019 сб 17:15
Эспаньол
3 : 0
Атлетико
04.05.2019 04 мая 2019 сб 17:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Эспаньол
3
Атлетико
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 36 тур
27.04.2019 27 апр. 2019 сб 17:15
Атлетико
1 : 0
Вальядолид
27.04.2019 27 апр. 2019 сб 17:15
был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Атлетико
1
Вальядолид
0
был в запасе
24.04.2019 24 апр. 2019 ср 20:30
Атлетико
3 : 2
Валенсия
24.04.2019 24 апр. 2019 ср 20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Атлетико
3
Валенсия
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 34 тур
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 17:15
Эйбар
0 : 1
Атлетико
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 17:15
был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Эйбар
0
Атлетико
1
был в запасе
13.04.2019 13 апр. 2019 сб 19:30
Атлетико
2 : 0
Сельта
56'
56'
56'
13.04.2019 13 апр. 2019 сб 19:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Атлетико
2
Сельта
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 32 тур
02.04.2019 02 апр. 2019 вт 20:30
Атлетико
2 : 0
Жирона
02.04.2019 02 апр. 2019 вт 20:30
минуты: 85' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Атлетико
2
Жирона
0
минуты: 85' - 90' / Испания. Примера, 30 тур
09.03.2019 09 марта 2019 сб 18:15
Атлетико
1 : 0
Леганес
09.03.2019 09 марта 2019 сб 18:15
минуты: 73' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Атлетико
1
Леганес
0
минуты: 73' - 90' / Испания. Примера, 27 тур
03.03.2019 03 марта 2019 вс 20:30
Реал Сосьедад
0 : 2
Атлетико
03.03.2019 03 марта 2019 вс 20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Реал Сосьедад
0
Атлетико
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 26 тур
24.02.2019 24 февр. 2019 вс 18:15
Атлетико
2 : 0
Вильярреал
24.02.2019 24 февр. 2019 вс 18:15
был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Атлетико
2
Вильярреал
0
был в запасе
16.02.2019 16 февр. 2019 сб 18:15
Райо Вальекано
0 : 1
Атлетико
16.02.2019 16 февр. 2019 сб 18:15
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Райо Вальекано
0
Атлетико
1
был в запасе
09.02.2019 09 февр. 2019 сб 18:15
Атлетико
1 : 3
Реал
09.02.2019 09 февр. 2019 сб 18:15
был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Атлетико
1
Реал
3
был в запасе
03.02.2019 03 февр. 2019 вс 18:15
Бетис
1 : 0
Атлетико
03.02.2019 03 февр. 2019 вс 18:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Бетис
1
Атлетико
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 22 тур
26.01.2019 26 янв. 2019 сб 18:15
Атлетико
2 : 0
Хетафе
26.01.2019 26 янв. 2019 сб 18:15
минуты: 46' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Атлетико
2
Хетафе
0
минуты: 46' - 90' / Испания. Примера, 21 тур
19.01.2019 19 янв. 2019 сб 20:30
Уэска
0 : 3
Атлетико
19.01.2019 19 янв. 2019 сб 20:30
был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Уэска
0
Атлетико
3
был в запасе
13.01.2019 13 янв. 2019 вс 14:00
Атлетико
1 : 0
Леванте
13.01.2019 13 янв. 2019 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Атлетико
1
Леванте
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 19 тур
06.01.2019 06 янв. 2019 вс 18:15
Севилья
1 : 1
Атлетико
06.01.2019 06 янв. 2019 вс 18:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Севилья
1
Атлетико
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 18 тур
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 18:15
Атлетико
1 : 0
Эспаньол
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 18:15
был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Атлетико
1
Эспаньол
0
был в запасе
15.12.2018 15 дек. 2018 сб 18:15
Вальядолид
2 : 3
Атлетико
15.12.2018 15 дек. 2018 сб 18:15
был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Вальядолид
2
Атлетико
3
был в запасе