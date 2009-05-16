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Евро-2020
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Олимпиада
Хавьер Маргайрас
№5
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
7 янв. 1984 (37) лет
Рост
185
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2008/2009
16.05.2009
16 мая 2009
сб
21:00
Осасуна
0 : 0
Севилья
16.05.2009
16 мая 2009
сб
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Осасуна
0
Севилья
0
был в запасе
14.02.2009
14 февр. 2009
сб
22:00
Депортиво
0 : 0
Осасуна
14.02.2009
14 февр. 2009
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Депортиво
0
Осасуна
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 23 тур
08.02.2009
08 февр. 2009
вс
23:00
Осасуна
1 : 0
Валенсия
08.02.2009
08 февр. 2009
вс
23:00
минуты: 90' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Осасуна
1
Валенсия
0
минуты: 90' - 90' / Испания. Примера, 22 тур