Энрике Корралес
№22
Защитник
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Команда
Бадахоз
Гражданство
Испания
Дата рождения
1 марта 1982 (39) лет
Рост
175
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
05.03.2011 05 марта 2011 сб 20:00
Мальорка
1 : 2
Валенсия
05.03.2011 05 марта 2011 сб 20:00
был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Мальорка
1
Валенсия
2
был в запасе
01.03.2011 01 марта 2011 вт 22:00
Эспаньол
1 : 2
Мальорка
01.03.2011 01 марта 2011 вт 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Эспаньол
1
Мальорка
2
был в запасе
21.02.2011 21 февр. 2011 пн 23:00
Реал Сосьедад
1 : 0
Мальорка
21.02.2011 21 февр. 2011 пн 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Реал Сосьедад
1
Мальорка
0
был в запасе
18.12.2010 18 дек. 2010 сб 20:00
Вильярреал
3 : 1
Мальорка
18.12.2010 18 дек. 2010 сб 20:00
был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Вильярреал
3
Мальорка
1
был в запасе
12.12.2010 12 дек. 2010 вс 19:00
Мальорка
0 : 1
Расинг
12.12.2010 12 дек. 2010 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Мальорка
0
Расинг
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 15 тур
05.12.2010 05 дек. 2010 вс 19:00
Хетафе
3 : 0
Мальорка
05.12.2010 05 дек. 2010 вс 19:00
минуты: 53' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Хетафе
3
Мальорка
0
минуты: 53' - 90' / Испания. Примера, 14 тур
01.11.2010 01 нояб. 2010 пн 23:00
Мальорка
2 : 1
Леванте
01.11.2010 01 нояб. 2010 пн 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Мальорка
2
Леванте
1
был в запасе
26.09.2010 26 сент. 2010 вс 18:00
Мальорка
2 : 0
Реал Сосьедад
26.09.2010 26 сент. 2010 вс 18:00
был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Мальорка
2
Реал Сосьедад
0
был в запасе
12.09.2010 12 сент. 2010 вс 18:00
Спортинг
2 : 0
Мальорка
12.09.2010 12 сент. 2010 вс 18:00
был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Спортинг
2
Мальорка
0
был в запасе
29.08.2010 29 авг. 2010 вс 22:00
Мальорка
0 : 0
Реал
29.08.2010 29 авг. 2010 вс 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Мальорка
0
Реал
0
был в запасе