Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Криштиану Роналду
Эрлинг Браут Холанд
Винисиус Жуниор
Неймар Да Силва
Лионель Месси
Маркос Аоас Корреа
Квинси Промес
Александр Кокорин
Александр Соболев
Килиан Мбаппе
Россия
Словакия
Нидерланды
США
Косово
Мальта
Норвегия
Сербия
Германия
Китай
Белоруссия
Спартак
Реал
Манчестер Сити
Ливерпуль
Зенит
Краснодар
Бавария
Локомотив
ЦСКА
Барселона
Тамбов
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Энрике Корралес
№22
Защитник
Подписаться
Команда
Бадахоз
Гражданство
Испания
Дата рождения
1 марта 1982 (39) лет
Рост
175
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2010/2011
2009/2010
2008/2009
05.03.2011
05 марта 2011
сб
20:00
Мальорка
1 : 2
Валенсия
05.03.2011
05 марта 2011
сб
20:00
был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Мальорка
1
Валенсия
2
был в запасе
01.03.2011
01 марта 2011
вт
22:00
Эспаньол
1 : 2
Мальорка
01.03.2011
01 марта 2011
вт
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Эспаньол
1
Мальорка
2
был в запасе
21.02.2011
21 февр. 2011
пн
23:00
Реал Сосьедад
1 : 0
Мальорка
21.02.2011
21 февр. 2011
пн
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Реал Сосьедад
1
Мальорка
0
был в запасе
18.12.2010
18 дек. 2010
сб
20:00
Вильярреал
3 : 1
Мальорка
18.12.2010
18 дек. 2010
сб
20:00
был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Вильярреал
3
Мальорка
1
был в запасе
12.12.2010
12 дек. 2010
вс
19:00
Мальорка
0 : 1
Расинг
12.12.2010
12 дек. 2010
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Мальорка
0
Расинг
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 15 тур
05.12.2010
05 дек. 2010
вс
19:00
Хетафе
3 : 0
Мальорка
05.12.2010
05 дек. 2010
вс
19:00
минуты: 53' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Хетафе
3
Мальорка
0
минуты: 53' - 90' / Испания. Примера, 14 тур
01.11.2010
01 нояб. 2010
пн
23:00
Мальорка
2 : 1
Леванте
01.11.2010
01 нояб. 2010
пн
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Мальорка
2
Леванте
1
был в запасе
26.09.2010
26 сент. 2010
вс
18:00
Мальорка
2 : 0
Реал Сосьедад
26.09.2010
26 сент. 2010
вс
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Мальорка
2
Реал Сосьедад
0
был в запасе
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
18:00
Спортинг
2 : 0
Мальорка
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Спортинг
2
Мальорка
0
был в запасе
29.08.2010
29 авг. 2010
вс
22:00
Мальорка
0 : 0
Реал
29.08.2010
29 авг. 2010
вс
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Мальорка
0
Реал
0
был в запасе