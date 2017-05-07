Хавьер Фланьо
№2
Защитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
19 авг. 1984 (36) лет
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
07.05.2017 07 мая 2017 вс 17:15
Валенсия
4 : 1
Осасуна
07.05.2017 07 мая 2017 вс 17:15
минуты: 70' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Валенсия
4
Осасуна
1
минуты: 70' - 90' / Испания. Примера, 36 тур
30.04.2017 30 апр. 2017 вс 13:00
Осасуна
2 : 2
Депортиво
30.04.2017 30 апр. 2017 вс 13:00
минуты: 77' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Осасуна
2
Депортиво
2
минуты: 77' - 90' / Испания. Примера, 35 тур
27.08.2016 27 авг. 2016 сб 19:15
Осасуна
0 : 2
Реал Сосьедад
27.08.2016 27 авг. 2016 сб 19:15
минуты: 1' - 7'
Испания. Примера, 2 тур
Осасуна
0
Реал Сосьедад
2
минуты: 1' - 7' / Испания. Примера, 2 тур
19.08.2016 19 авг. 2016 пт 21:45
Малага
1 : 1
Осасуна
19.08.2016 19 авг. 2016 пт 21:45
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Малага
1
Осасуна
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 1 тур