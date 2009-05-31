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Олимпиада
Сезар Кручага
№0
Защитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
26 янв. 1974 (47) лет
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2008/2009
31.05.2009
31 мая 2009
вс
20:00
Осасуна
2 : 1
Реал
70'
70'
70'
31.05.2009
31 мая 2009
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 38 тур
Осасуна
2
Реал
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 38 тур
16.05.2009
16 мая 2009
сб
21:00
Осасуна
0 : 0
Севилья
16.05.2009
16 мая 2009
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Осасуна
0
Севилья
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 36 тур
10.05.2009
10 мая 2009
вс
18:00
Хетафе
3 : 0
Осасуна
10.05.2009
10 мая 2009
вс
18:00
минуты: 59' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Хетафе
3
Осасуна
0
минуты: 59' - 90' / Испания. Примера, 35 тур
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
18:00
Вальядолид
0 : 0
Осасуна
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Вальядолид
0
Осасуна
0
был в запасе
22.04.2009
22 апр. 2009
ср
21:00
Осасуна
2 : 3
Малага
22.04.2009
22 апр. 2009
ср
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Осасуна
2
Малага
3
был в запасе
05.04.2009
05 апр. 2009
вс
18:00
Атлетико
2 : 4
Осасуна
05.04.2009
05 апр. 2009
вс
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Атлетико
2
Осасуна
4
был в запасе
22.03.2009
22 марта 2009
вс
19:00
Осасуна
1 : 0
Эспаньол
22.03.2009
22 марта 2009
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Осасуна
1
Эспаньол
0
был в запасе
08.03.2009
08 марта 2009
вс
19:00
Осасуна
1 : 2
Спортинг
08.03.2009
08 марта 2009
вс
19:00
минуты: 1' - 72'
Испания. Примера, 26 тур
Осасуна
1
Спортинг
2
минуты: 1' - 72' / Испания. Примера, 26 тур
01.03.2009
01 марта 2009
вс
19:00
Расинг
1 : 1
Осасуна
01.03.2009
01 марта 2009
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Расинг
1
Осасуна
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 25 тур
22.02.2009
22 февр. 2009
вс
19:00
Осасуна
2 : 0
Нумансия
22.02.2009
22 февр. 2009
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Осасуна
2
Нумансия
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 24 тур
14.02.2009
14 февр. 2009
сб
22:00
Депортиво
0 : 0
Осасуна
14.02.2009
14 февр. 2009
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Депортиво
0
Осасуна
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 23 тур
08.02.2009
08 февр. 2009
вс
23:00
Осасуна
1 : 0
Валенсия
08.02.2009
08 февр. 2009
вс
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Осасуна
1
Валенсия
0
был в запасе
01.02.2009
01 февр. 2009
вс
19:00
Осасуна
1 : 0
Мальорка
01.02.2009
01 февр. 2009
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Осасуна
1
Мальорка
0
был в запасе
24.01.2009
24 янв. 2009
сб
22:00
Вильярреал
1 : 1
Осасуна
24.01.2009
24 янв. 2009
сб
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Вильярреал
1
Осасуна
1
был в запасе
18.01.2009
18 янв. 2009
вс
19:00
Реал
3 : 1
Осасуна
18.01.2009
18 янв. 2009
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Реал
3
Осасуна
1
был в запасе
07.12.2008
07 дек. 2008
вс
19:00
Осасуна
3 : 3
Вальядолид
07.12.2008
07 дек. 2008
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Осасуна
3
Вальядолид
3
был в запасе