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Олимпиада
Начо Монреаль
№18
Защитник
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Команда
Реал Сосьедад
Гражданство
Испания
Дата рождения
26 февр. 1986 (35) лет
Рост
179
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига европы плей-офф
суперкубок испании
лига европы групповой этап
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2011/2012
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
22:30
Атлетик
0 : 1
Реал Сосьедад
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
22:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Кубок, Финал
Атлетик
0
Реал Сосьедад
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Кубок, Финал
04.03.2020
04 марта 2020
ср
23:00
Мирандес
0 : 1
Реал Сосьедад
32'
32'
32'
04.03.2020
04 марта 2020
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Кубок, 1/2 финала
Мирандес
0
Реал Сосьедад
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Кубок, 1/2 финала
13.02.2020
13 февр. 2020
чт
23:00
Реал Сосьедад
2 : 1
Мирандес
17'
17'
17'
13.02.2020
13 февр. 2020
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Кубок, 1/2 финала
Реал Сосьедад
2
Мирандес
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Кубок, 1/2 финала
06.02.2020
06 февр. 2020
чт
21:00
Реал
3 : 4
Реал Сосьедад
06.02.2020
06 февр. 2020
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Кубок, 1/4 финала
Реал
3
Реал Сосьедад
4
минуты: 1' - 90' / Испания. Кубок, 1/4 финала
29.01.2020
29 янв. 2020
ср
23:00
Реал Сосьедад
3 : 1
Осасуна
29.01.2020
29 янв. 2020
ср
23:00
был в запасе
Испания. Кубок, 1/8 финала
Реал Сосьедад
3
Осасуна
1
был в запасе