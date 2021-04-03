Начо Монреаль
№18
Защитник
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Команда
Реал Сосьедад
Гражданство
Испания
Дата рождения
26 февр. 1986 (35) лет
Рост
179
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 22:30
Атлетик
0 : 1
Реал Сосьедад
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 22:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Кубок, Финал
Атлетик
0
Реал Сосьедад
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Кубок, Финал
04.03.2020 04 марта 2020 ср 23:00
Мирандес
0 : 1
Реал Сосьедад
32'
32'
32'
04.03.2020 04 марта 2020 ср 23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Кубок, 1/2 финала
Мирандес
0
Реал Сосьедад
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Кубок, 1/2 финала
13.02.2020 13 февр. 2020 чт 23:00
Реал Сосьедад
2 : 1
Мирандес
17'
17'
17'
13.02.2020 13 февр. 2020 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Кубок, 1/2 финала
Реал Сосьедад
2
Мирандес
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Кубок, 1/2 финала
06.02.2020 06 февр. 2020 чт 21:00
Реал
3 : 4
Реал Сосьедад
06.02.2020 06 февр. 2020 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Кубок, 1/4 финала
Реал
3
Реал Сосьедад
4
минуты: 1' - 90' / Испания. Кубок, 1/4 финала
29.01.2020 29 янв. 2020 ср 23:00
Реал Сосьедад
3 : 1
Осасуна
29.01.2020 29 янв. 2020 ср 23:00
был в запасе
Испания. Кубок, 1/8 финала
Реал Сосьедад
3
Осасуна
1
был в запасе