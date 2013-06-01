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Олимпиада
Рикарду (Рикарду Лопес)
№1
Вратарь
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
30 дек. 1971 (49) лет
Рост
187
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
01.06.2013
01 июня 2013
сб
18:00
Реал
4 : 2
Осасуна
01.06.2013
01 июня 2013
сб
18:00
минуты: 73' - 90'
Испания. Примера, 38 тур
Реал
4
Осасуна
2
минуты: 73' - 90' / Испания. Примера, 38 тур
17.03.2013
17 марта 2013
вс
21:00
Осасуна
0 : 2
Атлетико
17.03.2013
17 марта 2013
вс
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Осасуна
0
Атлетико
2
был в запасе
08.03.2013
08 марта 2013
пт
23:30
Бетис
2 : 1
Осасуна
08.03.2013
08 марта 2013
пт
23:30
был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Бетис
2
Осасуна
1
был в запасе
25.02.2013
25 февр. 2013
пн
22:59
Леванте
0 : 2
Осасуна
25.02.2013
25 февр. 2013
пн
22:59
был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Леванте
0
Осасуна
2
был в запасе
17.02.2013
17 февр. 2013
вс
-:-
Осасуна
1 : 0
Сарагоса
17.02.2013
17 февр. 2013
вс
-:-
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Осасуна
1
Сарагоса
0
был в запасе
09.02.2013
09 февр. 2013
сб
18:00
Мальорка
1 : 1
Осасуна
09.02.2013
09 февр. 2013
сб
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Мальорка
1
Осасуна
1
был в запасе
02.02.2013
02 февр. 2013
сб
18:00
Осасуна
1 : 0
Сельта
02.02.2013
02 февр. 2013
сб
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Осасуна
1
Сельта
0
был в запасе
20.01.2013
20 янв. 2013
вс
14:00
Осасуна
2 : 1
Депортиво
20.01.2013
20 янв. 2013
вс
14:00
был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Осасуна
2
Депортиво
1
был в запасе
12.01.2013
12 янв. 2013
сб
22:00
Осасуна
0 : 0
Реал
12.01.2013
12 янв. 2013
сб
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Осасуна
0
Реал
0
был в запасе