Карлос Гурпеги
№18
Защитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
19 авг. 1980 (40) лет
Рост
181
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.11.2014 25 нояб. 2014 вт 22:45
Шахтер
0 : 1
Атлетик
62'
62'
62'
25.11.2014 25 нояб. 2014 вт 22:45
минуты: 32' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
Шахтер
0
Атлетик
1
минуты: 32' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
05.11.2014 05 нояб. 2014 ср 22:45
Атлетик
0 : 2
Порту
20'
20'
20'
05.11.2014 05 нояб. 2014 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
Атлетик
0
Порту
2
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
21.10.2014 21 окт. 2014 вт 21:45
Порту
2 : 1
Атлетик
86'
86'
86'
21.10.2014 21 окт. 2014 вт 21:45
минуты: 73' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
Порту
2
Атлетик
1
минуты: 73' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
30.09.2014 30 сент. 2014 вт 21:45
БАТЭ
2 : 1
Атлетик
30.09.2014 30 сент. 2014 вт 21:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
БАТЭ
2
Атлетик
1
был в запасе
17.09.2014 17 сент. 2014 ср 21:45
Атлетик
0 : 0
Шахтер
17.09.2014 17 сент. 2014 ср 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Атлетик
0
Шахтер
0
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур