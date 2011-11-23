Франсиско Йесте
№33
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
6 дек. 1979 (41) год
Рост
184
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
23.11.2011 23 нояб. 2011 ср 22:45
Марсель
0 : 1
Олимпиакос
23.11.2011 23 нояб. 2011 ср 22:45
минуты: 54' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 5 тур
Марсель
0
Олимпиакос
1
минуты: 54' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 5 тур
13.09.2011 13 сент. 2011 вт 21:45
Олимпиакос
0 : 1
Марсель
13.09.2011 13 сент. 2011 вт 21:45
минуты: 1' - 55'
Лига Чемпионов Групповой этап, 1 тур
Олимпиакос
0
Марсель
1
минуты: 1' - 55' / Лига Чемпионов Групповой этап, 1 тур