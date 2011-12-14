Мурильо (Андер Мурильо Гарсиа)
№18
Защитник
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Команда
АЕК
Гражданство
Испания
Дата рождения
22 июля 1983 (37) лет
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
14.12.2011 14 дек. 2011 ср 23:05
Стяуа
3 : 1
АЕК
14.12.2011 14 дек. 2011 ср 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Стяуа
3
АЕК
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
01.12.2011 01 дек. 2011 чт 21:00
АЕК
2 : 1
Маккаби
01.12.2011 01 дек. 2011 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
АЕК
2
Маккаби
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
15.09.2011 15 сент. 2011 чт 22:05
Маккаби
1 : 0
АЕК
82'
82'
82'
15.09.2011 15 сент. 2011 чт 22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Маккаби
1
АЕК
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур