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Олимпиада
Андони Ираола
№51
Защитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
22 июня 1982 (38) лет
Рост
182
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2014/2015
10.12.2014
10 дек. 2014
ср
22:45
Атлетик
2 : 0
БАТЭ
24'
24'
24'
10.12.2014
10 дек. 2014
ср
22:45
минуты: 1' - 76'
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Атлетик
2
БАТЭ
0
минуты: 1' - 76' / Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
25.11.2014
25 нояб. 2014
вт
22:45
Шахтер
0 : 1
Атлетик
25.11.2014
25 нояб. 2014
вт
22:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
Шахтер
0
Атлетик
1
был в запасе
05.11.2014
05 нояб. 2014
ср
22:45
Атлетик
0 : 2
Порту
05.11.2014
05 нояб. 2014
ср
22:45
минуты: 46' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
Атлетик
0
Порту
2
минуты: 46' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
21.10.2014
21 окт. 2014
вт
21:45
Порту
2 : 1
Атлетик
21.10.2014
21 окт. 2014
вт
21:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
Порту
2
Атлетик
1
был в запасе
30.09.2014
30 сент. 2014
вт
21:45
БАТЭ
2 : 1
Атлетик
30.09.2014
30 сент. 2014
вт
21:45
минуты: 1' - 77'
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
БАТЭ
2
Атлетик
1
минуты: 1' - 77' / Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
17.09.2014
17 сент. 2014
ср
21:45
Атлетик
0 : 0
Шахтер
17.09.2014
17 сент. 2014
ср
21:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Атлетик
0
Шахтер
0
был в запасе