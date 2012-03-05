Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Криштиану Роналду
Эрлинг Браут Холанд
Винисиус Жуниор
Неймар Да Силва
Лионель Месси
Маркос Аоас Корреа
Квинси Промес
Александр Кокорин
Александр Соболев
Килиан Мбаппе
Россия
Словакия
Нидерланды
США
Косово
Мальта
Норвегия
Германия
Сербия
Китай
Белоруссия
Спартак
Реал
Манчестер Сити
Ливерпуль
Зенит
Краснодар
Бавария
Локомотив
ЦСКА
Барселона
Тамбов
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Астарлоа Устариц
№29
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
16 февр. 1983 (38) лет
Рост
183
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2011/2012
05.03.2012
05 марта 2012
пн
22:59
Леванте
3 : 1
Бетис
05.03.2012
05 марта 2012
пн
22:59
был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Леванте
3
Бетис
1
был в запасе
22.01.2012
22 янв. 2012
вс
-:-
Бетис
1 : 1
Севилья
22.01.2012
22 янв. 2012
вс
-:-
был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Бетис
1
Севилья
1
был в запасе
08.01.2012
08 янв. 2012
вс
21:45
Бетис
2 : 0
Спортинг
08.01.2012
08 янв. 2012
вс
21:45
был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Бетис
2
Спортинг
0
был в запасе
18.12.2011
18 дек. 2011
вс
14:00
Атлетико
0 : 2
Бетис
18.12.2011
18 дек. 2011
вс
14:00
был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Атлетико
0
Бетис
2
был в запасе
04.12.2011
04 дек. 2011
вс
20:00
Осасуна
2 : 1
Бетис
04.12.2011
04 дек. 2011
вс
20:00
минуты: 1' - 46'
Испания. Примера, 15 тур
Осасуна
2
Бетис
1
минуты: 1' - 46' / Испания. Примера, 15 тур
27.11.2011
27 нояб. 2011
вс
14:00
Бетис
2 : 3
Реал Сосьедад
27.11.2011
27 нояб. 2011
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
2
Реал Сосьедад
3
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 14 тур
19.11.2011
19 нояб. 2011
сб
20:00
Вильярреал
1 : 0
Бетис
19.11.2011
19 нояб. 2011
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Вильярреал
1
Бетис
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 13 тур
05.11.2011
05 нояб. 2011
сб
22:00
Бетис
0 : 0
Малага
05.11.2011
05 нояб. 2011
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Бетис
0
Малага
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 12 тур
30.10.2011
30 окт. 2011
вс
20:00
Расинг
1 : 0
Бетис
30.10.2011
30 окт. 2011
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
1
Бетис
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 11 тур
27.10.2011
27 окт. 2011
чт
21:00
Эспаньол
1 : 0
Бетис
27.10.2011
27 окт. 2011
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Эспаньол
1
Бетис
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 10 тур
23.10.2011
23 окт. 2011
вс
13:00
Бетис
0 : 2
Райо Вальекано
23.10.2011
23 окт. 2011
вс
13:00
был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Бетис
0
Райо Вальекано
2
был в запасе
22.09.2011
22 сент. 2011
чт
22:59
Бетис
4 : 3
Сарагоса
22.09.2011
22 сент. 2011
чт
22:59
был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Бетис
4
Сарагоса
3
был в запасе
11.09.2011
11 сент. 2011
вс
13:00
Бетис
1 : 0
Мальорка
11.09.2011
11 сент. 2011
вс
13:00
был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Бетис
1
Мальорка
0
был в запасе