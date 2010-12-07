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Евро-2020
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Олимпиада
Рафал Муравски
№15
Полузащитник
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Команда
Лех
Гражданство
Польша
Дата рождения
9 окт. 1981 (39) лет
Рост
175
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы плей-офф
Сезон:
2010/2011
2009/2010
07.12.2010
07 дек. 2010
вт
22:45
Барселона
2 : 0
Рубин
07.12.2010
07 дек. 2010
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 6 тур
Барселона
2
Рубин
0
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 6 тур
24.11.2010
24 нояб. 2010
ср
20:30
Рубин
1 : 0
Копенгаген
24.11.2010
24 нояб. 2010
ср
20:30
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 5 тур
Рубин
1
Копенгаген
0
был в запасе
02.11.2010
02 нояб. 2010
вт
20:30
Рубин
0 : 0
Панатинаикос
02.11.2010
02 нояб. 2010
вт
20:30
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 4 тур
Рубин
0
Панатинаикос
0
был в запасе
29.09.2010
29 сент. 2010
ср
19:30
Рубин
1 : 1
Барселона
29.09.2010
29 сент. 2010
ср
19:30
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 2 тур
Рубин
1
Барселона
1
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 2 тур
14.09.2010
14 сент. 2010
вт
21:45
Копенгаген
1 : 0
Рубин
14.09.2010
14 сент. 2010
вт
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 1 тур
Копенгаген
1
Рубин
0
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 1 тур