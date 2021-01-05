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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Эстебан Гранеро
№23
Полузащитник
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Команда
Эспаньол
Гражданство
Испания
Дата рождения
2 июля 1987 (33) года
Рост
180
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. кубок
испания. примера
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
англия. премьер-лига
Сезон:
2020/2021
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2011/2012
2010/2011
2009/2010
05.01.2021
05 янв. 2021
вт
23:00
Марбелья
2 : 3
Вальядолид
60'
60'
60'
05.01.2021
05 янв. 2021
вт
23:00
60'
минуты: 1' - 84'
Испания. Кубок, 1/32 финала
Марбелья
2
Вальядолид
3
минуты: 1' - 84' / Испания. Кубок, 1/32 финала