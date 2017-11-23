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Материалы
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Баскетбол
Материалы
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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Уэсли Снейдер
№10
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
9 июня 1984 (36) лет
Рост
170
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
франция. лига 1
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов
италия. серия а
италия. кубок
испания. примера
Сезон:
2017/2018
2012/2013
23.11.2017
23 нояб. 2017
чт
21:00
Ницца
3 : 1
Зюлте-Варегем
23.11.2017
23 нояб. 2017
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Ницца
3
Зюлте-Варегем
1
был в запасе
02.11.2017
02 нояб. 2017
чт
23:05
Лацио
1 : 0
Ницца
02.11.2017
02 нояб. 2017
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Лацио
1
Ницца
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
19.10.2017
19 окт. 2017
чт
20:00
Ницца
1 : 3
Лацио
19.10.2017
19 окт. 2017
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Ницца
1
Лацио
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур