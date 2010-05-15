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Олимпиада
Матье Берсон
№14
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
23 февр. 1980 (41) год
Рост
180
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы групповой этап
Сезон:
2009/2010
2008/2009
15.05.2010
15 мая 2010
сб
22:00
Тулуза
0 : 0
Монако
15.05.2010
15 мая 2010
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 38 тур
Тулуза
0
Монако
0
был в запасе
08.05.2010
08 мая 2010
сб
22:00
Сент-Этьен
0 : 1
Тулуза
08.05.2010
08 мая 2010
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 37 тур
Сент-Этьен
0
Тулуза
1
был в запасе
05.05.2010
05 мая 2010
ср
20:00
Тулуза
0 : 2
Лилль
60'
60'
60'
05.05.2010
05 мая 2010
ср
20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Тулуза
0
Лилль
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 36 тур
02.05.2010
02 мая 2010
вс
18:00
Бордо
1 : 0
Тулуза
61'
61'
61'
02.05.2010
02 мая 2010
вс
18:00
минуты: 1' - 78'
Франция. Лига 1, 35 тур
Бордо
1
Тулуза
0
минуты: 1' - 78' / Франция. Лига 1, 35 тур
25.04.2010
25 апр. 2010
вс
18:00
Тулуза
0 : 3
Осер
25.04.2010
25 апр. 2010
вс
18:00
минуты: 1' - 82'
Франция. Лига 1, 34 тур
Тулуза
0
Осер
3
минуты: 1' - 82' / Франция. Лига 1, 34 тур
18.04.2010
18 апр. 2010
вс
18:00
Монпелье
1 : 1
Тулуза
18.04.2010
18 апр. 2010
вс
18:00
минуты: 1' - 85'
Франция. Лига 1, 33 тур
Монпелье
1
Тулуза
1
минуты: 1' - 85' / Франция. Лига 1, 33 тур
10.04.2010
10 апр. 2010
сб
20:00
Тулуза
4 : 0
Гренобль
10.04.2010
10 апр. 2010
сб
20:00
минуты: 1' - 85'
Франция. Лига 1, 32 тур
Тулуза
4
Гренобль
0
минуты: 1' - 85' / Франция. Лига 1, 32 тур
04.04.2010
04 апр. 2010
вс
18:00
Булонь
1 : 1
Тулуза
66'
66'
66'
04.04.2010
04 апр. 2010
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Булонь
1
Тулуза
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 31 тур
28.03.2010
28 марта 2010
вс
18:00
Тулуза
0 : 2
Ницца
28.03.2010
28 марта 2010
вс
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Тулуза
0
Ницца
2
был в запасе
20.03.2010
20 марта 2010
сб
21:00
Ренн
4 : 1
Тулуза
20.03.2010
20 марта 2010
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Ренн
4
Тулуза
1
был в запасе
14.03.2010
14 марта 2010
вс
23:00
Тулуза
1 : 1
Марсель
14.03.2010
14 марта 2010
вс
23:00
минуты: 80' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Тулуза
1
Марсель
1
минуты: 80' - 90' / Франция. Лига 1, 28 тур
06.03.2010
06 марта 2010
сб
21:00
Сошо
1 : 0
Тулуза
06.03.2010
06 марта 2010
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Сошо
1
Тулуза
0
был в запасе
27.02.2010
27 февр. 2010
сб
21:00
Тулуза
1 : 0
Ланс
27.02.2010
27 февр. 2010
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Тулуза
1
Ланс
0
был в запасе
14.02.2010
14 февр. 2010
вс
19:00
Лорьян
1 : 1
Тулуза
14.02.2010
14 февр. 2010
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Лорьян
1
Тулуза
1
был в запасе
07.02.2010
07 февр. 2010
вс
19:00
Тулуза
0 : 0
Лион
07.02.2010
07 февр. 2010
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Тулуза
0
Лион
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 23 тур
30.01.2010
30 янв. 2010
сб
21:00
Ле Ман
1 : 3
Тулуза
30.01.2010
30 янв. 2010
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Ле Ман
1
Тулуза
3
был в запасе
23.12.2009
23 дек. 2009
ср
23:00
Тулуза
1 : 2
Бордо
23.12.2009
23 дек. 2009
ср
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Тулуза
1
Бордо
2
был в запасе
20.12.2009
20 дек. 2009
вс
19:00
Осер
1 : 1
Тулуза
20.12.2009
20 дек. 2009
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Осер
1
Тулуза
1
был в запасе
13.12.2009
13 дек. 2009
вс
19:00
Тулуза
0 : 1
Монпелье
13.12.2009
13 дек. 2009
вс
19:00
минуты: 1' - 62'
Франция. Лига 1, 17 тур
Тулуза
0
Монпелье
1
минуты: 1' - 62' / Франция. Лига 1, 17 тур
10.12.2009
10 дек. 2009
чт
21:00
Тулуза
2 : 0
Сошо
10.12.2009
10 дек. 2009
чт
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Тулуза
2
Сошо
0
был в запасе
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