Оскар Трехо
№8
Полузащитник
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Команда
Райо Вальекано
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
26 апр. 1988 (32) года
Рост
180
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
29.01.2020 29 янв. 2020 ср 21:00
Райо Вальекано
0 : 2
Вильярреал
29.01.2020 29 янв. 2020 ср 21:00
был в запасе
Испания. Кубок, 1/8 финала
Райо Вальекано
0
Вильярреал
2
был в запасе
23.01.2020 23 янв. 2020 чт 23:00
Райо Вальекано
1(4) : 1(2)
Бетис
58'
58'
58'
23.01.2020 23 янв. 2020 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Кубок, 1/16 финала
Райо Вальекано
1(4)
Бетис
1(2)
минуты: 1' - 90' / Испания. Кубок, 1/16 финала