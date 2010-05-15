Фернандо Варела
№19
Защитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
1 сент. 1979 (41) год
Рост
180
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.05.2010 15 мая 2010 сб 22:55
Мальорка
2 : 0
Эспаньол
29'
29'
29'
15.05.2010 15 мая 2010 сб 22:55
минуты: 1' - 57'
Испания. Примера, 38 тур
Мальорка
2
Эспаньол
0
минуты: 1' - 57' / Испания. Примера, 38 тур
08.05.2010 08 мая 2010 сб 22:00
Депортиво
1 : 0
Мальорка
08.05.2010 08 мая 2010 сб 22:00
минуты: 71' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Депортиво
1
Мальорка
0
минуты: 71' - 90' / Испания. Примера, 37 тур
05.05.2010 05 мая 2010 ср 22:55
Мальорка
1 : 4
Реал
05.05.2010 05 мая 2010 ср 22:55
был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Мальорка
1
Реал
4
был в запасе
25.04.2010 25 апр. 2010 вс 18:00
Мальорка
1 : 1
Малага
25.04.2010 25 апр. 2010 вс 18:00
минуты: 1' - 60'
Испания. Примера, 34 тур
Мальорка
1
Малага
1
минуты: 1' - 60' / Испания. Примера, 34 тур
19.04.2010 19 апр. 2010 пн 22:00
Мальорка
2 : 0
Осасуна
19.04.2010 19 апр. 2010 пн 22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Мальорка
2
Осасуна
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 33 тур
11.04.2010 11 апр. 2010 вс 22:00
Мальорка
3 : 2
Валенсия
53'
53'
53'
11.04.2010 11 апр. 2010 вс 22:00
минуты: 1' - 89'
Испания. Примера, 31 тур
Мальорка
3
Валенсия
2
минуты: 1' - 89' / Испания. Примера, 31 тур
04.04.2010 04 апр. 2010 вс 18:00
Альмерия
1 : 1
Мальорка
04.04.2010 04 апр. 2010 вс 18:00
минуты: 46' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Альмерия
1
Мальорка
1
минуты: 46' - 90' / Испания. Примера, 30 тур
24.03.2010 24 марта 2010 ср 22:00
Расинг
0 : 0
Мальорка
24.03.2010 24 марта 2010 ср 22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Расинг
0
Мальорка
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 28 тур
21.03.2010 21 марта 2010 вс 19:00
Мальорка
4 : 1
Атлетико
21.03.2010 21 марта 2010 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Мальорка
4
Атлетико
1
был в запасе
13.03.2010 13 марта 2010 сб 20:00
Хетафе
3 : 0
Мальорка
13.03.2010 13 марта 2010 сб 20:00
был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Хетафе
3
Мальорка
0
был в запасе
07.03.2010 07 марта 2010 вс 19:00
Мальорка
3 : 0
Спортинг
07.03.2010 07 марта 2010 вс 19:00
минуты: 88' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Мальорка
3
Спортинг
0
минуты: 88' - 90' / Испания. Примера, 25 тур
28.02.2010 28 февр. 2010 вс 19:00
Вальядолид
1 : 2
Мальорка
28.02.2010 28 февр. 2010 вс 19:00
минуты: 1' - 78'
Испания. Примера, 24 тур
Вальядолид
1
Мальорка
2
минуты: 1' - 78' / Испания. Примера, 24 тур
20.02.2010 20 февр. 2010 сб 23:55
Мальорка
1 : 3
Севилья
20.02.2010 20 февр. 2010 сб 23:55
минуты: 78' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Мальорка
1
Севилья
3
минуты: 78' - 90' / Испания. Примера, 23 тур
15.02.2010 15 февр. 2010 пн 23:00
Тенерифе
1 : 0
Мальорка
15.02.2010 15 февр. 2010 пн 23:00
минуты: 83' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Тенерифе
1
Мальорка
0
минуты: 83' - 90' / Испания. Примера, 22 тур
07.02.2010 07 февр. 2010 вс 19:00
Мальорка
1 : 0
Вильярреал
07.02.2010 07 февр. 2010 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Мальорка
1
Вильярреал
0
был в запасе
24.01.2010 24 янв. 2010 вс 19:00
Эспаньол
1 : 1
Мальорка
64'
45'
64'
45'
64'
45'
24.01.2010 24 янв. 2010 вс 19:00
минуты: 1' - 68'
Испания. Примера, 19 тур
Эспаньол
1
Мальорка
1
минуты: 1' - 68' / Испания. Примера, 19 тур
17.01.2010 17 янв. 2010 вс 19:00
Мальорка
2 : 0
Депортиво
17.01.2010 17 янв. 2010 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Мальорка
2
Депортиво
0
был в запасе
10.01.2010 10 янв. 2010 вс 21:00
Реал
2 : 0
Мальорка
10.01.2010 10 янв. 2010 вс 21:00
был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Реал
2
Мальорка
0
был в запасе
01.11.2009 01 нояб. 2009 вс 19:00
Мальорка
1 : 0
Расинг
01.11.2009 01 нояб. 2009 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Мальорка
1
Расинг
0
был в запасе
24.10.2009 24 окт. 2009 сб 19:00
Атлетико
1 : 1
Мальорка
24.10.2009 24 окт. 2009 сб 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Атлетико
1
Мальорка
1
был в запасе