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Олимпиада
Иван Рамис
№4
Защитник
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Команда
Эйбар
Гражданство
Испания
Дата рождения
25 окт. 1984 (36) лет
Рост
188
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
англия. кубок
англия. премьер-лига
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
08.12.2019
08 дек. 2019
вс
14:00
Эйбар
0 : 1
Хетафе
08.12.2019
08 дек. 2019
вс
14:00
был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Эйбар
0
Хетафе
1
был в запасе
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
18:00
Реал Сосьедад
4 : 1
Эйбар
24'
24'
24'
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Реал Сосьедад
4
Эйбар
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 15 тур
04.10.2019
04 окт. 2019
пт
22:00
Бетис
1 : 1
Эйбар
04.10.2019
04 окт. 2019
пт
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
1
Эйбар
1
был в запасе
26.09.2019
26 сент. 2019
чт
20:00
Эйбар
3 : 2
Севилья
26.09.2019
26 сент. 2019
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Эйбар
3
Севилья
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 6 тур
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
17:00
Леванте
0 : 0
Эйбар
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Леванте
0
Эйбар
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 5 тур
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
13:00
Эйбар
1 : 2
Эспаньол
58'
58'
58'
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
13:00
58'
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Эйбар
1
Эспаньол
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 4 тур
01.09.2019
01 сент. 2019
вс
20:00
Атлетико
3 : 2
Эйбар
01.09.2019
01 сент. 2019
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Атлетико
3
Эйбар
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 3 тур
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
18:00
Осасуна
0 : 0
Эйбар
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Осасуна
0
Эйбар
0
был в запасе
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
21:00
Мальорка
2 : 1
Эйбар
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Мальорка
2
Эйбар
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 1 тур