Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Криштиану Роналду
Эрлинг Браут Холанд
Винисиус Жуниор
Неймар Да Силва
Лионель Месси
Маркос Аоас Корреа
Квинси Промес
Александр Кокорин
Александр Соболев
Килиан Мбаппе
Россия
Словакия
Нидерланды
Косово
США
Мальта
Норвегия
Сербия
Германия
Китай
Белоруссия
Спартак
Реал
Манчестер Сити
Ливерпуль
Зенит
Краснодар
Бавария
Локомотив
ЦСКА
Барселона
Тамбов
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Хиско (Франциско Техада)
№9
Нападающий
Подписаться
Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
26 июня 1986 (34) года
Рост
188
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
англия. премьер-лига
испания. кубок
англия. кубок
Сезон:
2014/2015
2010/2011
2009/2010
16.01.2015
16 янв. 2015
пт
22:45
Кордоба
1 : 1
Эйбар
16.01.2015
16 янв. 2015
пт
22:45
был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Кордоба
1
Эйбар
1
был в запасе
12.01.2015
12 янв. 2015
пн
22:45
Райо Вальекано
0 : 1
Кордоба
12.01.2015
12 янв. 2015
пн
22:45
минуты: 89' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Райо Вальекано
0
Кордоба
1
минуты: 89' - 90' / Испания. Примера, 18 тур
30.11.2014
30 нояб. 2014
вс
21:00
Кордоба
0 : 2
Вильярреал
30.11.2014
30 нояб. 2014
вс
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Кордоба
0
Вильярреал
2
был в запасе
23.11.2014
23 нояб. 2014
вс
21:00
Эльче
2 : 2
Кордоба
23.11.2014
23 нояб. 2014
вс
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
2
Кордоба
2
был в запасе
07.11.2014
07 нояб. 2014
пт
22:45
Кордоба
0 : 0
Депортиво
07.11.2014
07 нояб. 2014
пт
22:45
минуты: 69' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Кордоба
0
Депортиво
0
минуты: 69' - 90' / Испания. Примера, 11 тур
01.11.2014
01 нояб. 2014
сб
20:00
Атлетико
4 : 2
Кордоба
01.11.2014
01 нояб. 2014
сб
20:00
минуты: 1' - 63'
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
4
Кордоба
2
минуты: 1' - 63' / Испания. Примера, 10 тур
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
22:59
Кордоба
1 : 1
Реал Сосьедад
87'
87'
87'
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
22:59
87'
минуты: 46' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Кордоба
1
Реал Сосьедад
1
минуты: 46' - 90' / Испания. Примера, 9 тур
18.10.2014
18 окт. 2014
сб
22:59
Кордоба
1 : 2
Малага
18.10.2014
18 окт. 2014
сб
22:59
минуты: 46' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Кордоба
1
Малага
2
минуты: 46' - 90' / Испания. Примера, 8 тур
03.10.2014
03 окт. 2014
пт
22:00
Хетафе
1 : 1
Кордоба
03.10.2014
03 окт. 2014
пт
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Хетафе
1
Кордоба
1
был в запасе
28.09.2014
28 сент. 2014
вс
22:00
Кордоба
0 : 0
Эспаньол
28.09.2014
28 сент. 2014
вс
22:00
минуты: 78' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Кордоба
0
Эспаньол
0
минуты: 78' - 90' / Испания. Примера, 6 тур
30.08.2014
30 авг. 2014
сб
20:00
Кордоба
1 : 1
Сельта
30.08.2014
30 авг. 2014
сб
20:00
минуты: 79' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Кордоба
1
Сельта
1
минуты: 79' - 90' / Испания. Примера, 2 тур
25.08.2014
25 авг. 2014
пн
21:00
Реал
2 : 0
Кордоба
25.08.2014
25 авг. 2014
пн
21:00
минуты: 65' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Реал
2
Кордоба
0
минуты: 65' - 90' / Испания. Примера, 1 тур