Хиско (Франциско Техада)
№9
Нападающий
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
26 июня 1986 (34) года
Рост
188
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.01.2015 16 янв. 2015 пт 22:45
Кордоба
1 : 1
Эйбар
16.01.2015 16 янв. 2015 пт 22:45
был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Кордоба
1
Эйбар
1
был в запасе
12.01.2015 12 янв. 2015 пн 22:45
Райо Вальекано
0 : 1
Кордоба
12.01.2015 12 янв. 2015 пн 22:45
минуты: 89' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Райо Вальекано
0
Кордоба
1
минуты: 89' - 90' / Испания. Примера, 18 тур
30.11.2014 30 нояб. 2014 вс 21:00
Кордоба
0 : 2
Вильярреал
30.11.2014 30 нояб. 2014 вс 21:00
был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Кордоба
0
Вильярреал
2
был в запасе
23.11.2014 23 нояб. 2014 вс 21:00
Эльче
2 : 2
Кордоба
23.11.2014 23 нояб. 2014 вс 21:00
был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
2
Кордоба
2
был в запасе
07.11.2014 07 нояб. 2014 пт 22:45
Кордоба
0 : 0
Депортиво
07.11.2014 07 нояб. 2014 пт 22:45
минуты: 69' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Кордоба
0
Депортиво
0
минуты: 69' - 90' / Испания. Примера, 11 тур
01.11.2014 01 нояб. 2014 сб 20:00
Атлетико
4 : 2
Кордоба
01.11.2014 01 нояб. 2014 сб 20:00
минуты: 1' - 63'
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
4
Кордоба
2
минуты: 1' - 63' / Испания. Примера, 10 тур
25.10.2014 25 окт. 2014 сб 22:59
Кордоба
1 : 1
Реал Сосьедад
87'
87'
87'
25.10.2014 25 окт. 2014 сб 22:59
87'
минуты: 46' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Кордоба
1
Реал Сосьедад
1
минуты: 46' - 90' / Испания. Примера, 9 тур
18.10.2014 18 окт. 2014 сб 22:59
Кордоба
1 : 2
Малага
18.10.2014 18 окт. 2014 сб 22:59
минуты: 46' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Кордоба
1
Малага
2
минуты: 46' - 90' / Испания. Примера, 8 тур
03.10.2014 03 окт. 2014 пт 22:00
Хетафе
1 : 1
Кордоба
03.10.2014 03 окт. 2014 пт 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Хетафе
1
Кордоба
1
был в запасе
28.09.2014 28 сент. 2014 вс 22:00
Кордоба
0 : 0
Эспаньол
28.09.2014 28 сент. 2014 вс 22:00
минуты: 78' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Кордоба
0
Эспаньол
0
минуты: 78' - 90' / Испания. Примера, 6 тур
30.08.2014 30 авг. 2014 сб 20:00
Кордоба
1 : 1
Сельта
30.08.2014 30 авг. 2014 сб 20:00
минуты: 79' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Кордоба
1
Сельта
1
минуты: 79' - 90' / Испания. Примера, 2 тур
25.08.2014 25 авг. 2014 пн 21:00
Реал
2 : 0
Кордоба
25.08.2014 25 авг. 2014 пн 21:00
минуты: 65' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Реал
2
Кордоба
0
минуты: 65' - 90' / Испания. Примера, 1 тур