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Евро-2020
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Теннис
Олимпиада
Филипе Луис
№16
Защитник
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Команда
Фламенго
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
9 авг. 1985 (35) лет
Рост
183
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
испания. кубок
лига европы плей-офф
англия. премьер-лига
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов
лига европы групповой этап
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
18.05.2019
18 мая 2019
сб
14:00
Леванте
2 : 2
Атлетико
18.05.2019
18 мая 2019
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 38 тур
Леванте
2
Атлетико
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 38 тур
12.05.2019
12 мая 2019
вс
19:30
Атлетико
1 : 1
Севилья
12.05.2019
12 мая 2019
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Атлетико
1
Севилья
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 37 тур
04.05.2019
04 мая 2019
сб
17:15
Эспаньол
3 : 0
Атлетико
04.05.2019
04 мая 2019
сб
17:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Эспаньол
3
Атлетико
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 36 тур
27.04.2019
27 апр. 2019
сб
17:15
Атлетико
1 : 0
Вальядолид
27.04.2019
27 апр. 2019
сб
17:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Атлетико
1
Вальядолид
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 35 тур
24.04.2019
24 апр. 2019
ср
20:30
Атлетико
3 : 2
Валенсия
56'
56'
56'
24.04.2019
24 апр. 2019
ср
20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Атлетико
3
Валенсия
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 34 тур
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
17:15
Эйбар
0 : 1
Атлетико
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
17:15
был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Эйбар
0
Атлетико
1
был в запасе
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
19:30
Атлетико
2 : 0
Сельта
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Атлетико
2
Сельта
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 32 тур
02.04.2019
02 апр. 2019
вт
20:30
Атлетико
2 : 0
Жирона
02.04.2019
02 апр. 2019
вт
20:30
минуты: 1' - 65'
Испания. Примера, 30 тур
Атлетико
2
Жирона
0
минуты: 1' - 65' / Испания. Примера, 30 тур
03.03.2019
03 марта 2019
вс
20:30
Реал Сосьедад
0 : 2
Атлетико
03.03.2019
03 марта 2019
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Реал Сосьедад
0
Атлетико
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 26 тур
24.02.2019
24 февр. 2019
вс
18:15
Атлетико
2 : 0
Вильярреал
24.02.2019
24 февр. 2019
вс
18:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Атлетико
2
Вильярреал
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 25 тур
16.02.2019
16 февр. 2019
сб
18:15
Райо Вальекано
0 : 1
Атлетико
16.02.2019
16 февр. 2019
сб
18:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Райо Вальекано
0
Атлетико
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 24 тур
09.02.2019
09 февр. 2019
сб
18:15
Атлетико
1 : 3
Реал
09.02.2019
09 февр. 2019
сб
18:15
был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Атлетико
1
Реал
3
был в запасе
03.02.2019
03 февр. 2019
вс
18:15
Бетис
1 : 0
Атлетико
03.02.2019
03 февр. 2019
вс
18:15
минуты: 46' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Бетис
1
Атлетико
0
минуты: 46' - 90' / Испания. Примера, 22 тур
15.12.2018
15 дек. 2018
сб
18:15
Вальядолид
2 : 3
Атлетико
15.12.2018
15 дек. 2018
сб
18:15
минуты: 1' - 60'
Испания. Примера, 16 тур
Вальядолид
2
Атлетико
3
минуты: 1' - 60' / Испания. Примера, 16 тур
03.11.2018
03 нояб. 2018
сб
15:00
Леганес
1 : 1
Атлетико
03.11.2018
03 нояб. 2018
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Леганес
1
Атлетико
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 11 тур
27.10.2018
27 окт. 2018
сб
21:45
Атлетико
2 : 0
Реал Сосьедад
60'
60'
60'
27.10.2018
27 окт. 2018
сб
21:45
60'
минуты: 46' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
2
Реал Сосьедад
0
минуты: 46' - 90' / Испания. Примера, 10 тур
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
19:30
Вильярреал
1 : 1
Атлетико
51'
51'
51'
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
19:30
51'
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
1
Атлетико
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 9 тур
07.10.2018
07 окт. 2018
вс
17:15
Атлетико
1 : 0
Бетис
77'
77'
77'
07.10.2018
07 окт. 2018
вс
17:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Атлетико
1
Бетис
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 8 тур
29.09.2018
29 сент. 2018
сб
21:45
Реал
0 : 0
Атлетико
29.09.2018
29 сент. 2018
сб
21:45
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Реал
0
Атлетико
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 7 тур
25.09.2018
25 сент. 2018
вт
23:00
Атлетико
3 : 0
Уэска
25.09.2018
25 сент. 2018
вт
23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Атлетико
3
Уэска
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 6 тур
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