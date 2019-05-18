Филипе Луис
№16
Защитник
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Команда
Фламенго
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
9 авг. 1985 (35) лет
Рост
183
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.05.2019 18 мая 2019 сб 14:00
Леванте
2 : 2
Атлетико
18.05.2019 18 мая 2019 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 38 тур
Леванте
2
Атлетико
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 38 тур
12.05.2019 12 мая 2019 вс 19:30
Атлетико
1 : 1
Севилья
12.05.2019 12 мая 2019 вс 19:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Атлетико
1
Севилья
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 37 тур
04.05.2019 04 мая 2019 сб 17:15
Эспаньол
3 : 0
Атлетико
04.05.2019 04 мая 2019 сб 17:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Эспаньол
3
Атлетико
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 36 тур
27.04.2019 27 апр. 2019 сб 17:15
Атлетико
1 : 0
Вальядолид
27.04.2019 27 апр. 2019 сб 17:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Атлетико
1
Вальядолид
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 35 тур
24.04.2019 24 апр. 2019 ср 20:30
Атлетико
3 : 2
Валенсия
56'
56'
56'
24.04.2019 24 апр. 2019 ср 20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Атлетико
3
Валенсия
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 34 тур
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 17:15
Эйбар
0 : 1
Атлетико
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 17:15
был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Эйбар
0
Атлетико
1
был в запасе
13.04.2019 13 апр. 2019 сб 19:30
Атлетико
2 : 0
Сельта
13.04.2019 13 апр. 2019 сб 19:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Атлетико
2
Сельта
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 32 тур
02.04.2019 02 апр. 2019 вт 20:30
Атлетико
2 : 0
Жирона
02.04.2019 02 апр. 2019 вт 20:30
минуты: 1' - 65'
Испания. Примера, 30 тур
Атлетико
2
Жирона
0
минуты: 1' - 65' / Испания. Примера, 30 тур
03.03.2019 03 марта 2019 вс 20:30
Реал Сосьедад
0 : 2
Атлетико
03.03.2019 03 марта 2019 вс 20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Реал Сосьедад
0
Атлетико
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 26 тур
24.02.2019 24 февр. 2019 вс 18:15
Атлетико
2 : 0
Вильярреал
24.02.2019 24 февр. 2019 вс 18:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Атлетико
2
Вильярреал
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 25 тур
16.02.2019 16 февр. 2019 сб 18:15
Райо Вальекано
0 : 1
Атлетико
16.02.2019 16 февр. 2019 сб 18:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Райо Вальекано
0
Атлетико
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 24 тур
09.02.2019 09 февр. 2019 сб 18:15
Атлетико
1 : 3
Реал
09.02.2019 09 февр. 2019 сб 18:15
был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Атлетико
1
Реал
3
был в запасе
03.02.2019 03 февр. 2019 вс 18:15
Бетис
1 : 0
Атлетико
03.02.2019 03 февр. 2019 вс 18:15
минуты: 46' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Бетис
1
Атлетико
0
минуты: 46' - 90' / Испания. Примера, 22 тур
15.12.2018 15 дек. 2018 сб 18:15
Вальядолид
2 : 3
Атлетико
15.12.2018 15 дек. 2018 сб 18:15
минуты: 1' - 60'
Испания. Примера, 16 тур
Вальядолид
2
Атлетико
3
минуты: 1' - 60' / Испания. Примера, 16 тур
03.11.2018 03 нояб. 2018 сб 15:00
Леганес
1 : 1
Атлетико
03.11.2018 03 нояб. 2018 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Леганес
1
Атлетико
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 11 тур
27.10.2018 27 окт. 2018 сб 21:45
Атлетико
2 : 0
Реал Сосьедад
60'
60'
60'
27.10.2018 27 окт. 2018 сб 21:45
60'
минуты: 46' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
2
Реал Сосьедад
0
минуты: 46' - 90' / Испания. Примера, 10 тур
20.10.2018 20 окт. 2018 сб 19:30
Вильярреал
1 : 1
Атлетико
51'
51'
51'
20.10.2018 20 окт. 2018 сб 19:30
51'
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
1
Атлетико
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 9 тур
07.10.2018 07 окт. 2018 вс 17:15
Атлетико
1 : 0
Бетис
77'
77'
77'
07.10.2018 07 окт. 2018 вс 17:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Атлетико
1
Бетис
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 8 тур
29.09.2018 29 сент. 2018 сб 21:45
Реал
0 : 0
Атлетико
29.09.2018 29 сент. 2018 сб 21:45
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Реал
0
Атлетико
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 7 тур
25.09.2018 25 сент. 2018 вт 23:00
Атлетико
3 : 0
Уэска
25.09.2018 25 сент. 2018 вт 23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Атлетико
3
Уэска
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 6 тур